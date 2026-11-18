Economia

Italia verso l’uscita dalla procedura per deficit?

Le parole del commissario Dombrovskis, l'analisi dei dati e l'importanza dei conti a posto

di Pietro Pertosa - 18 Novembre 2026

L’Italia potrebbe uscire presto dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il condizionale è d’obbligo quando si parla di Unione europea. Ma le parole del commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, restituiscono qualche speranza in più al governo. E rafforzano, tra le altre cose, la volontà di tenere i conti in ordine come priorità in vista del dibattito parlamentare sulla Manovra che s’avvia a entrare nel vivo dopo la presentazione degli oltre 7mila emendamenti.

Italia verso l’uscita dalla procedura per deficit?

Dombrovskis ha spiegato in un’intervista rilasciata ad Avvenire. “Potremo effettivamente chiudere la procedura se i dati a consuntivo del 2026 confermeranno un disavanzo inferiore al 3%, come indicato dalle previsioni, e se il deficit al 3,5% nel 2027 e al 3,2% nel 2028 sarà riconducibile al ricorso alla clausola nazionale di salvaguardia e dalla flessibilità di bilancio”. Ma non basta. “È molto importante che gli stati rimettano in ordine i conti pubblici, rispettino i percorsi di bilancio concordati e adottino le misure di aggiustamento necessarie”.

Cosa fanno gli altri?

Mentre l’Italia spera di uscire dalla procedura per deficit, gli altri non stanno molto meglio. In Germania, ha spiegato Dombrovskis, “il disavanzo continua ad aumentare”. E l’appello, dunque, è rivolto a tutti i governi. “È molto importante che gli stati rimettano in ordine i conti pubblici, rispettino i percorsi di bilancio concordati e adottino le misure di aggiustamento necessarie”.

Che succede dopo il Pnrr?

Sul tema, il commissario Ue ha detto che gli investimenti “proseguiranno quest’anno e anche il prossimo, mentre assistiamo a un aumento dell’assorbimento dei fondi tradizionali della politica di coesione”. Si punta, a Bruxelles, su “questi due fattori” che “contribuiranno ad attenuare e a rendere più graduale la transizione”.

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