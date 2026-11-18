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I furbetti del reddito di cittadinanza non finiscono mai

L'inchiesta della Gdf a Biella, in Piemonte: oltre a lavoratori in nero, avevano ottenuto il sussidio un condannato per mafia e un uomo con un patrimonio superiore al mezzo milione

di Martino Tursi - 18 Novembre 2026

Non si finisce mai di imparare e non si finisce mai di scoprire i furbetti del Reddito di cittadinanza, finiscono nei guai 23 persone a Biella, in Piemonte. L’inchiesta della Guardia di finanza ha permesso di scoprire una vera e propria truffa ai danni dello Stato e in particolare dell’Inps. Per un volume d’affari stimato di poco sopra i 412mila euro. Tra i percettori abusivi, i finanzieri hanno scoperto praticamente ogni situazione possibile e immaginabile. C’erano gli (immancabili) lavoratori in nero, un presunto affiliato ai clan mafiosi e c’era persino chi, pur contando su patrimoni importanti, aveva chiesto ottenendolo il sussidio.

Furbetti del reddito di cittadinanza a Biella

Sono stati denunciati 23 presunti furbetti del reddito di cittadinanza. Il gruppo più folto è costituito dai lavoratori in nero. Sono tredici gli indagati che avrebbero “dimenticato” di comunicare all’Inps le loro assunzioni e, di conseguenza, i loro guadagni. Sono stati, poi, scoperti altri otto percettori gravati da precedenti penali che ne avrebbero impedito l’ottenimento del sussidio. Gente sottoposta a misure di prevenzione e, addirittura, una persona condannata in via definitiva per reati legati alle armi e per associazione mafiosa.

Finto povero, vero furbetto

Poi l’immancabile finto povero. Un uomo ha incassato addirittura 32mila euro di reddito ma, dai controlli della Guardia di Finanza, è emerso che aveva accumulato un patrimonio personale dal valore superiore al mezzo milione di euro. Poteva contare su 120mila euro di immobili e ben 400mila euro tra liquidità e investimenti azionari. Soldi, a quanto pare, legati anche a presunte distrazioni da una società fallita da lui stesso amministrata. Infine lo “straniero” che aveva falsamente dichiarato la residenza in Italia ma viveva stabilmente in Germania.

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