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QUI BRUXELLES… – Saccomanno, la giustizia-spettacolo e il dovere di non essere ignavi

di Alessandro Butticé - 18 Novembre 2026

Nel giugno scorso l’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno – vecchio coordinatore della Lega in Calabria – è stato coinvolto, insieme all’ex presidente di sezione della Corte dei conti Tommaso Miele e all’imprenditore Vincenzo Virgiglio, in una vicenda mediatico-giudiziaria su una presunta corruzione collegata al Ponte sullo Stretto. È stata una vicenda di grande risonanza pubblica, con conseguenze anche sul suo percorso rotariano di Saccomano, fino alla rinuncia al mandato di Governatore del Distretto 2102, che avrebbe dovuto assumere dal primo luglio.

L’avvocato calabrese – che respinge con vigore le accuse, ma non l’amicizia personale col suo vicino di casa Tommaso Miele – racconta questa esperienza in Felicità & Distruzione, in uscita a fine novembre per Media&Books.

Ho accettato di scriverne la prefazione. Non perché conosca la verità dei fatti oggetto delle indagini: non la conoscevo allora e non pretendo di conoscerla oggi. Ma perché chi serve o ha servito le Istituzioni ed è stato insignito più volte da diversi Capi di Stato dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dell’Ordine della Stella d’Italia ha un dovere particolare da adempiere ogni giorno: difenderne i principi ed i valori costituzionali, soprattutto quando è scomodo.

Ho conosciuto Saccomanno nel settembre del 2025, quando lo ricevetti a Bruxelles, nella mia veste di Presidente della Commissione Azione Internazionale del Distretto Rotary belga 2150, insieme agli altri Governatori italiani eletti per l’anno rotariano 2026-2027. Ne apprezzai subito le qualità umane, la sensibilità etica ed il senso della legalità, che mi erano state anticipate da uno stimato medico mio amico e da un vecchio e altrettanto stimato collega della Guardia di Finanza. Le conversazioni successive hanno confermato quella prima impressione.

I valori si praticano, non si proclamano

Ho riscontrato con l’avvocato Saccomanno la condivisione di valori come integrità, lealtà, deontologia, dignità della persona e servizio al bene comune. Il Rotary, che ci ha fatti incontrare, è per me soprattutto un riferimento morale ed etico di questi valori.

Ma possiamo pensare che ogni rotariano ne rispetti i principi? Certamente no.

Lo stesso vale per gli appartenenti ad ogni organizzazione umana, compresa la Guardia di Finanza e le altre forze di polizia, la Commissione europea e la magistratura: istituzioni che conosco bene dall’interno – avendo fatto parte delle prime due e collaborato con la terza – che rispetto, ma che so per esperienza non essere neppure immuni da debolezze umane di loro singoli appartenenti. Sarebbe ingiusto, però, fare di tutta l’erba un fascio: perché la grande maggioranza di chi – al pari del Rotary – le serve e ne fa parte ne onora i valori, spesso in silenzio. È la foresta che cresce, mentre tutti ascoltano il fragore degli alberi che cadono.

Non ho mai amato l’auto proclamato «partito degli onesti», ben descritto da Claudio Cerasa in un efficace editoriale su Il Foglio del 13 novembre. Quello di chi si arroga il diritto di distribuire patenti di moralità.

Apprezzo invece la distinzione che faceva Giulio Andreotti tra persone morali e moralisti: «Io distinguerei le persone morali dai moralisti, perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di discuterne non hanno poi il tempo di praticarla».

Ma sono soprattutto seguace e predicatore – anche presso il mio club Rotary, oltre che presso ogni organizzazione, ordine o associazione di cui faccio parte – dell’insegnamento attribuito a san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: “vale più un grammo di buon esempio che quintali di parole”. Consapevole del fatto che non sono le appartenenze a rendere onorevoli gli uomini, ma gli uomini, attraverso i loro comportamenti, a rendere onorevoli le appartenenze.

La mia lealtà ad ogni organismo o compagine (Rotary, Insigniti OMRI, Associazione Finanzieri, ecc.) di cui abbia fatto o faccia parte non è mai stata cieca verso una sigla o una corporazione. Ma è sempre stata offerta ai valori che esse rappresentano: per la Repubblica, la Costituzione; per l’Unione europea, i Trattati; per il Rotary, la prova delle quattro domande.

La giustizia non può essere spettacolo

Ho trascorso una parte importante della mia vita nella Guardia di Finanza, anche come ufficiale di polizia giudiziaria, prima e durante il mio servizio presso le istituzioni europee ed i suoi servizi antifrode.

Ho sempre considerato investigatori e magistrati – ma anche i comunicatori istituzionali – servitori delle Istituzioni, mai padroni della giustizia. Perché la legalità tanto declamata, ma non da tutti dimostrata, consiste anche nel rispettare la legge mentre la si fa rispettare. A cominciare dall’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che l’imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

La Costituzione non è un menù dal quale scegliere soltanto ciò che ci fa comodo

Chi difende la presunzione di innocenza per un amico ma la dimentica per un avversario non è garantista: è opportunista. E tra le patologie della giustizia italiana vi è il processo mediatico che precede, accompagna o persino sostituisce quello giudiziario. Un processo senza contraddittorio, garanzie né appello.

Un’accusa occupa le prime pagine, mentre un’eventuale archiviazione o assoluzione può finire in poche righe. Nel frattempo, lavoro, famiglia e reputazione possono essere devastati.

Da giornalista ed ex portavoce istituzionale, oltre che da vecchio investigatore, conosco bene la differenza tra il diritto-dovere di informare e la tentazione di trasformare un’indagine in spettacolo. E sono convinto che la comunicazione debba servire la giustizia, non sostituirla.

Il coraggio di non essere ignavi

Il 9 novembre, al mio Rotary Club di Bruxelles Ouest, sono state ricordate due riflessioni attribuite a Einstein e Voltaire: il male prospera anche quando chi lo vede non agisce; siamo responsabili anche del bene che non abbiamo fatto.

Mi hanno riportato a Dante e agli ignavi, coloro che vissero «sanza ’nfamia e sanza lodo».

«Non ragioniam di lor, ma guarda e passa».

E mi hanno fatto pensare, leggendo il libro di Saccomanno, a quanti ne avranno preso le distanze alla sola lettura delle cronache, non di una sentenza. Posso immaginarne quindi la sofferenza, oltre a quella descritta nella sua opera.

Perché l’indifferenza non è sempre neutralità: davanti all’ingiustizia può diventare complicità e offesa.

Perché leggere questo libro

Felicità & Distruzione merita di essere letto non solo per conoscere la ricostruzione di Saccomanno della propria vicenda mediatico-giudiziaria. Ma anche per comprendere le difficoltà della professione forense e dell’impegno politico in una Calabria complessa e ad alta densità di crimine organizzato. Assieme alle sofferenze personali, compresa la recente tragica perdita – che non conoscevo – dell’adorato nipotino, che, da padre e nonno, mi ha sconvolto.

È una testimonianza da leggere con attenzione e spirito critico, senza scambiare il racconto personale per una verità giudiziaria accertata. Ma che invita il lettore soprattutto a domandarsi quale giustizia vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti: forte contro chi delinque, rigorosa nel proteggere gli innocenti, indipendente ma non autoreferenziale, efficace ma mai spettacolare.

Non ho scritto quindi la prefazione per proclamare l’innocenza di Saccomanno o contestare il dovere della magistratura di indagare. L’ho scritta perché non intendo confondere la prudenza del garantista e del sostenitore della legalità con il silenzio dell’ignavo.

E perché la dignità di una persona non dovrebbe mai essere il prezzo da pagare per dimostrare, un giorno, la propria innocenza.

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