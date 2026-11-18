Politica

Il ddl Antisemitismo diventa legge ma le polemiche continuano

Il voto alla Camera divide la politica e l'opinione pubblica. Esulta il centrodestra, critiche da Amnesty

di Cristiana Flaminio - 18 Novembre 2026

Il ddl antisemitismo è legge. Il testo è stato approvato ieri sera alla Camera con 147 voti favorevoli, 93 contrari e cinque astenuti. Dopo l’ok già ottenuto al Senato, con il via libera di Montecitorio il discusso provvedimento entra nell’ordinamento giuridico nazionale. Non senza polemiche. Il mondo politico si è già diviso e pure l’opinione pubblica si è spaccata. Mentre si consuma, in maniera drammatica, la definitiva rottura tra il centrosinistra e il mondo ebraico italiano.

Il ddl antisemitismo è legge

L’Osservatorio Israele ci va giù durissimo col campo largo. “Ringraziamo le forze politiche che hanno sostenuto il provvedimento e i parlamentari che hanno avuto il coraggio di votare in dissenso rispetto alle posizioni dei propri gruppi. Questo voto segna però anche una pagina vergognosa”, ha tuonato il presidente Nicolae Eitan Galea. Che punta il dito su Elly Schlin. “Per inseguire la sinistra più radicale, calpesta vent’anni di cultura democratica e riformista del Partito Democratico. Con quale coraggio l’asse Avs-Pd-M5S si presenterà il prossimo 27 gennaio alle celebrazioni della Giornata della Memoria, dopo aver voltato oggi le spalle agli ebrei?”.

La feroce critica di Amnesty

Dall’altra parte della barricata, però, c’è la critica feroce di Amnesty International alla legge sull’antisemitismo. “Oggi è una giornata buia per la libertà d’espressione. L’Italia ha infatti deciso di rendere giuridicamente vincolante la definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra”. E dunque. “La nuova legge si basa su una definizione che da tempo suscita serie preoccupazioni perché confonde l’antisemitismo con le critiche legittime a Israele, aumentando il rischio di forme diffuse di censura e autocensura. La sua applicazione nelle scuole, nelle università, sulle piattaforme dei social media e in altri ambiti rischia di creare un clima di intimidazione che scoraggi le persone dall’esercitare i propri diritti alla libertà d’espressione e di riunione pacifica”.

Il centrodestra applaude

Dalla maggioranza di centrodestra arrivano applausi. Maurizio Gasparri ha parlato di “risultato importante e motivo di grande soddisfazione”. Secondo l’esponente di Forza Italia “questa legge rafforza il contrasto all’ antisemitismo e a ogni forma di intolleranza. Lo abbiamo detto con chiarezza fin dall’inizio. Non si limita in alcun modo la libertà di criticare le scelte e le politiche dei governi israeliani. Si combattono, invece, l’odio antiebraico, la propaganda antisemita e ogni tentativo di alimentare pregiudizi e discriminazioni”. Esulta anche Matteo Salvini. “Felice per l’approvazione della legge contro l’ antisemitismo, che difende libertà, sicurezza e identità”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA