Cultura & Spettacolo

Firenze Rocks 2027, line-up da urlo, Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More

Svelate le prime star dell'estate musicale toscana, dal 25 al 27 giugno tre giorni di puro spettacolo dal vivo con leggende internazionali e ritorni attesissimi.

di Gianluca Pascutti - 18 Novembre 2026

@AI IMAGE

Il conto alla rovescia per la musica dal vivo è ufficialmente iniziato. Il Firenze Rocks 2027 ha svelato le prime carte e il cartellone si preannuncia già leggendario. Dal 25 al 27 giugno 2027, la storica Visarno Arena di Firenze tornerà a vibrare sotto i colpi delle chitarre più iconiche del panorama internazionale. Gli organizzatori hanno appena confermato i nomi dei primi grandi protagonisti, regalando ai fan italiani un programma ricco di emozioni e grandi ritorni.

Venerdì 25 giugno, l’energia travolgente dei Foo Fighters

La prima giornata del festival si aprirà subito all’insegna della potenza pura. Sul palco principale saliranno infatti i Foo Fighters, pronti a trascinare il pubblico toscano con il loro imponente Take Cover Tour 2027. Dave Grohl e compagni non saranno però gli unici a scaldare l’atmosfera. Prima di loro si esibiranno i Queens of the Stone Age, garanzie assolute del desert rock mondiale. A completare questo primo blocco ci saranno anche i britannici Fat Dog, pronti a sorprendere con il loro sound irriverente.

Sabato 26 giugno, la magia gotica degli Evanescence

La seconda serata cambierà registro mantenendo altissima l’intensità emotiva. Il sabato del Firenze Rocks vedrà protagonista la voce inconfondibile di Amy Lee con gli Evanescence. La band statunitense porterà a Firenze i suoi brani più celebri, tra atmosfere sinfoniche e riff granitici. Il cast di questa giornata centrale resta ancora aperto e nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi importanti ospiti.

Domenica 27 giugno, grande chiusura con Placebo e Faith No More

Il gran finale di domenica promette scintille grazie a una doppietta storica per gli amanti del rock alternativo. A calcare il palco saranno infatti i Placebo, pronti a ipnotizzare la platea con il loro stile unico. Insieme a loro ci saranno i Faith No More, protagonisti di un attesissimo ritorno dal vivo dopo una lunga pausa.

La corsa ai ticket è già partita. I possessori di carte Mastercard possono accedere alla prevendita esclusiva attiva dalle ore 10:00 di mercoledì 18 novembre 2026 sul circuito Priceless. La vendita generale aprirà invece a tutti dalle ore 10:00 di venerdì 20 novembre 2026. Sarà possibile acquistare i biglietti singoli, gli abbonamenti per i tre giorni e i pacchetti speciali sul sito ufficiale del festival e sulle piattaforme autorizzate.

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