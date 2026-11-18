Politica

Campo Largo, stretta meridionale: la disfida tra l’Avvocato dei sussidi e la segretaria da Ztl

di Eleonora Manzo - 18 Novembre 2026

Nel Campo Largo la bussola politica è definitivamente impazzita. Punta a Nord quando si tratta di dettare la linea ideologica, ma è costretta a guardare a Sud ogni volta che bisogna contare i voti veri per restare a galla. Mentre i sondaggisti misurano al millimetro i decimali di una coalizione che esiste più nei convegni romani che nelle urne, la vera partita per lo scettro di Palazzo Chigi ha già trovato il suo ring naturale: il Mezzogiorno. Una terra che per la sinistra italiana è sempre stata una sorta di pianeta esotico, da visitare rigorosamente in campagna elettorale con l’aria compassionevole di chi porta la civiltà tra gli indigeni, e che oggi diventa invece l’arena gladiatoria dove si consuma il duello rusticano tra Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Le promesse

Sulla carta, inutile girarci intorno, l’Avvocato del Popolo parte con un vantaggio che sembra quasi imbarazzante. Mentre la segretaria del Pd fatica a tradurre i suoi mantra su transizione ecologica, diritti fluidi e tasse sui super-ricchi nel linguaggio concreto delle periferie meridionali, Conte al Sud gioca praticamente in casa. Forte della rendita di posizione costruita negli anni a suon di Reddito di cittadinanza, assistenzialismo di Stato e promesse di miracoli a costo zero, l’ex premier si muove tra Puglia, Campania e Sicilia con la disinvoltura del capopopolo che conosce i bisogni, e soprattutto le debolezze, del suo pubblico. Per il meridionale medio, disilluso da decenni di promesse mancate, il verbo contiano suona come una carezza rassicurante, quello della Schlein, al contrario, rischia spesso di sembrare un seminario universitario tenuto in inglese a Bruxelles.

Eppure, guai a dare la sfida per chiusa prima ancora di suonare la campanella. Perché il Sud, nella sua antica e disincantata saggezza, è un terreno scivoloso anche per chi crede di averlo in tasca. Conte può pure vantare il monopolio dell’indignazione pop e il brevetto del sussidio salvifico, ma sconta l’usura di chi ha già governato con tutto e il contrario di tutto, lasciando dietro di sé una scia di macerie contabili che oggi presenta il conto. Dall’altra parte, Elly Schlein non avrà il carisma del tribuno meridionale, ma può contare sulla pesante macchina da guerra degli amministratori locali dem: governatori, sindaci e cacicchi vari che nel Mezzogiorno sanno ancora come si spostano i voti veri, quelli che non si pesano con i like su TikTok ma con le preferenze nei seggi.

L’unità fittizia

Il paradosso, tutto italiano, è che questa guerra fratricida si combatte nel nome dell’unità. Conte alza la posta, rivendica il primato nel Sud profondo e avverte che senza i suoi voti il centrosinistra resta un salotto radical chic buono solo per le Ztl del Centro-Nord. Schlein risponde a muso duro, ricordando all’alleato-rivale che i rapporti di forza nazionali parlano chiaro e che al Nazareno non hanno alcuna intenzione di fare da portatori d’acqua all’ex inquilino di Palazzo Chigi.

Così, mentre il governo osserva divertito lo spettacolo, il campo largo si trasforma in un campo minato. Al Sud non si decide soltanto chi tra Elly e Giuseppe avrà l’onore di sfidare il centrodestra, ma si misura l’irrisolta crisi d’identità di una sinistra che non sa più se parlare agli operai o agli intellettuali, ai percettori di sussidi o alle partite Iva. In attesa delle primarie, o di qualche alchimia di palazzo per evitarle, resta una certezza: comunque finisca tra i due litiganti, a perdere rischia di essere proprio quel Mezzogiorno trattato ancora una volta come un bancomat elettorale.

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