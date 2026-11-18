Cronaca

Assegni a 11 figli, il giudice smentisce l’Inps: valgono anche quelli nati fuori dal matrimonio

A Prato il tribunale riconosce il diritto agli assegni familiari per gli undici figli di un operaio senegalese, compresi i nove in Senegal

di Enzo Ricci - 18 Novembre 2026

Il Tribunale di Prato ha dato ragione a un operaio senegalese impiegato in una tintoria di Vaiano, riconoscendogli il diritto agli assegni familiari per tutti i suoi undici figli. Decisiva, secondo il giudice, la prova della paternità dei nove figli residenti in Senegal, nati da donne diverse dalla moglie con cui l’uomo ha un matrimonio regolarmente trascritto in Italia. L’Inps aveva invece negato la prestazione richiamando problemi documentali e l’assenza della convivenza.

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Nelle motivazioni il giudice chiarisce che l’accesso alla prestazione non può essere escluso perché i minori non sono figli della moglie riconosciuta dall’ordinamento italiano. Una decisione destinata a far discutere, soprattutto perché riguarda benefici erogati per familiari residenti all’estero. Il caso riaccende così il confronto sulla necessità di aggiornare le regole, rafforzare le verifiche e garantire maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse del sistema previdenziale italiano.

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