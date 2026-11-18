Economia

Pane e rincari, l’inflazione scava il divario Nord-Sud

L'inflazione sale e nel Mezzogiorno pesa più che altrove: ecco perché

di Giovanni Vasso - 18 Novembre 2026

Oggi il pane costa il 32 per cento in più di quanto non costasse nove anni fa. Spendendo quello che pagavamo nel 2017, oggi compreremmo – sempre in media – non più un chilo di pane ma, suppergiù, solo 700 grammi. Questo è l’esempio, reale e concreto, di come si traduca in realtà tutta quella raffica di numeri che ci ripetiamo da anni. Inflazione, per dire. Riferisce l’Istat che siamo al 5,5 percento e che corre il carrello della spesa, al 2,3 per cento.

Non solo pane

E poi c’è il potere d’acquisto, che scende, e le famiglie italiane, stando a quanto riporta l’Ocse, hanno perduto un punto intero (1%) di capacità reale di spesa. Un crollo che fa male perché, nel secondo trimestre di quest’anno, s’era pure assistito a un aumento del potere d’acquisto pari allo 0,4 per cento. La guerra, anzi le guerre, ci stanno impoverendo. L’Ufficio Studi della Cgia di Mestre ha calcolato che, con l’insorgere della guerra tra Usa, Israele e Iran che s’è affiancata a quella tra Ucraina e Russia dal 28 febbraio scorso, l’inflazione in Italia è cresciuta addirittura del 4,4 per cento. Le stangate arrivano sulle bollette di luce e gas (+28,7%) e sul pieno di carburante (+13,8%).

Il contagio e la natura della crisi inflattiva

Quando i rincari toccano una materia prima come l’energia, che serve a tutto, a ogni processo produttivo e logistico, è naturale che gli aumenti impattino sui beni che finiscono sul mercato. A cominciare dai prezzi degli alimentari che salgono del +7,5%. Non è una crisi inflattiva classica. Non è che togliendo soldi alle persone, che farà la Bce con ogni probabilità a dicembre alzando ancora i tassi, si risolva granché. Semmai si complica perché viene meno la possibilità alle famiglie di fronteggiare gli impegni di spesa, alle imprese di onorare investimenti e visioni future.

I numeri della crescita (lenta) dell’Eurozona

I dati Eurostat stanno lì a confermare che non è certo un bel periodo per la produttività europea. Il Pil nel terzo trimestre, se tutto andrà bene, crescerà dello 0,4%. Con la speranza, declinata dal Commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis, di tornare a crescere dell’1,4% nel 2027 e dell’1,5% l’anno seguente. Per l’Italia, che paga le bollette più salate d’Europa, non andrà altrettanto bene. Si ipotizza, a Bruxelles, una crescita dell’1% quest’anno, che poi scenderà allo 0,7% nel 2027 per stabilizzarsi allo 0,8% nel 2028. È finito il Pnrr. Rischiano di bloccarsi gli investimenti. L’inflazione è alta. Peggio di noi solo la Francia, grande malato d’Europa, che non crescerà oltre lo 0,6% nel 2027 e la Germania che, nel 2028, potrebbe incrementare il Pil solo dello 0,7%. C’è un fantasma sull’Europa: si chiama stagflazione. Insomma, le guerre hanno un costo. I consumatori, come d’abitudine, snocciolano numeri e cifre.

Quanto ci costano le guerre, il Sud penalizzato

Quanto ci costerà l’ennesima fiammata dell’inflazione. Secondo l’Unc non meno di 2mila euro a famiglia. Ma il dato è che i costi in aumento scavano l’ennesimo divario nel Paese. Stando all’indagine Altroconsumo, infatti, i rincari più robusti sul pane si sono verificati proprio al Sud. E, in particolare, a Palermo (+10,5%), Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%). Un guaio perché è proprio nel Mezzogiorno dove i redditi delle famiglie sono più bassi che altrove. Secondo i calcoli dell’Osservatorio Cpi dell’Università Cattolica, il reddito pro capite dei meridionali è pari a circa il 58% di quello degli italiani che vivono nelle altre macroregioni del Paese. L’inflazione, però, sale per tutti. E colpisce, naturalmente, più duro chi guadagna di meno. Svimez, nell’ultimo rapporto, l’ha confermato. Nell’analisi territoriale, il dato si fa vistoso. L’inflazione pesa per il 6,3% al Sud e il 5,8% al Centro Nord. Oggi il pane costa quasi un terzo in più rispetto ai prezzi del 2017. Ma, a scavare, il rincaro è più salato rispetto a quanto raccontano i numeri. Il costo è quello da pagare a un Paese diviso, a un divario che aumenta: tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri. In uno scenario che non promette nulla di buono.

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