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Albania, ottavo giorno di scontri tra manifestanti e polizia

Proteste contro corruzione e governo, in piazza anche docenti

di Askanews -

Tirana, 20 ott. (askanews) – Nella capitale albanese, Tirana, i manifestanti fronteggiano la polizia in assetto antisommossa per l’ottavo giorno consecutivo di scontri, spinti da nuove richieste per migliori condizioni universitarie, dalla rabbia per la corruzione e dal rinnovato appello alle dimissioni del premier di centro-sinistra. In mattinata, centinaia di docenti universitari hanno sfilato in solidarietà con i manifestanti per condannare le violenze della polizia contro gli studenti.

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