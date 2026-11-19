Ambiente

Allarme “aliena in mare”. Che cos’è la medusa nomade? – VIDEO

Numerosi avvistamenti in Sicilia per la specie arrivata da lontano undici anni fa

di Elizabeth Costello - 19 Novembre 2026

I nostri mari a rischio per la presenza di un’aliena: l’espansione della medusa nomade

arrivata da lontano. Dal Mar Rosso e dall’area indo-pacifica attraverso il Canale di Suez negli anni Settanta, la Rhopilema nomadica sta registrando una presenza sempre più frequente nei mari italiani.

L’aliena che da undici anni insidia i nostri mari

Avvistata per la prima volta in Italia nel settembre 2015 a Pantelleria, la specie è stata recentemente segnalata in numerose località della Sicilia. Avvistata a Trapani, alle Isole Egadi, a Ustica, a Lampedusa, a Cefalù, bel Golfo di Castellammare e a Palermo.

Capace di raggiungere un peso di 40 chilogrammi e di formare aggregazioni di centinaia o migliaia di individui, ha un forte impatto sulle attività umane. Si accumula infatti nelle reti da pesca e compromette l’uso balneare delle spiagge.

I suoi filamenti fortemente urticanti possono provocare importanti reazioni cutanee. Motivo per cui la raccomandazione fondamentale è non toccarla mai, neppure quando si trova spiaggiata.

Cosa fare?

Per monitorare il fenomeno, l’Ispra invita cittadini, pescatori, diportisti, subacquei e operatori marittimi a collaborare. In caso di avvistamento, è fondamentale fotografare o riprendere l’animale senza avvicinarsi e trasmettere la segnalazione con data e luogo all’indirizzo alien@isprambiente.it.

Per Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e Snpa, la tutela e la conoscenza degli ecosistemi marini richiedono una responsabilità condivisa. La collaborazione tra la comunità scientifica e chi frequenta il mare , una risorsa essenziale per tutelare la biodiversità.

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