Cronaca

“Devi fare sesso con tutti noi”: cosa è accaduto?

Una drammatica storia che risale al giugno scorso

di Giorgio Brescia - 19 Novembre 2026

Un poster che ricorda la vicenda di Saman Abbas

“Devi fare sesso con tutti noi”. Una drammatica vicenda di segregazione e violenze familiari si è consumata nella Bassa Reggiana. Una giovane pakistana di 25 anni è riuscita a salvarsi da un grave contesto di abusi compiendo un gesto disperato: si è lanciata da un’automobile in corsa per sfuggire ai familiari del marito.

“Devi fare sesso con tutti noi”

.La ragazza viveva a Novellara in totale isolamento imposto dal marito di 27 anni, che la considerava di sua proprietà. L’uomo le vietava di imparare l’italiano per ostacolarne l’integrazione e la picchiava ripetutamente con pugni, calci e cinturate.

La donna veniva inoltre costretta a subire violenze sessuali anche dai familiari dell’uomo, sotto l’esplicita imposizione del marito: «Devi fare sesso con tutti noi».

La fuga

L’episodio culminante, il 4 giugno scorso, quando la venticinquenne si è rifiutata di cedere all’ennesimo abuso. Portata a Correggio, è stata aggredita dal suocero e dai cognati. Poi, dopo essere stata caricata in auto e minacciata di morte, si è divincolata e gettata sulla strada in corsa.

Alcuni automobilisti l’hanno soccorsa allertando le forze dell’ordine. La giovane è ora protetta in una struttura d’accoglienza. Il marito è finito agli arresti domiciliari, i parenti sono stati sottoposti a misure cautelari per maltrattamenti e lesioni aggravate.