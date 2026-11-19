Economia

Materie prime critiche, Porto Marghera primo hub in Europa

Un asse strategico con i Paesi Bassi collegherà il polo veneziano al sito settentrionale di Rotterdam

di Dave Hill Cirio - 19 Novembre 2026

Da polo chimico a scudo d’Europa: Porto Marghera guida la svolta sulle materie prime critiche. L’Unione Europea ha espresso il suo verdetto, lo scalo sull’Adriatico sarà il cuore del primo hub strategico continentale per lo stoccaggio e la lavorazione delle materie prime critiche.

Porto Marghera, quale svolta?

Il progetto pilota, ideato dal Mimit con Cassa Depositi e Prestiti, posiziona l’Italia in prima linea nella sfida per l’autonomia industriale europea. Un asse strategico con i Paesi Bassi collegherà il polo veneziano al sito settentrionale di Rotterdam. E Marghera non opererà isolata, ma farà da cabina di regia per una rete logistica integrata nel Nord-Est. Comprenderà i porti di Trieste e Ravenna, l’Interporto Quadrante Europa di Verona e i depositi ipogei della Val di Non.

L’obiettivo immediato?

Metterà in cassaforte le scorte di terre rare e tungsteno. E così schermerà filiere chiave come automotive, difesa, aerospazio ed elettronica dai rischi di blackout degli approvvigionamenti esteri.

Il ministro Adolfo Urso ha evidenziato la portata storica dell’intesa. «L’Italia – ha detto – assume la leadership di un grande progetto europeo a salvaguardia del sistema delle imprese».

Sulla stessa linea il presidente del Veneto, Alberto Stefani. «Un riconoscimento – ha affermato – che premia la forza di un ecosistema industriale da oltre 1.400 imprese e 15 miliardi di valore della produzione»

Mentre guarda già al futuro il sindaco di Venezia, Simone Venturini. «È l’inizio – auspica – di un percorso cruciale. La vera sfida sarà affiancare al deposito un distretto dedicato a raffinazione e riciclo». La nuova sovranità industriale dell’Europa sta partendo da Venezia?

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