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Omicidio Stefani, la Procura generale chiede di confermare l’ergastolo per Gualandi

Omicidio di Sofia Stefani il processo di appello a Bologna

di Priscilla Rucco - 19 Novembre 2026

Davanti alla Corte d’Assise d’Appello, l’accusa ha chiesto di confermare l’ergastolo inflitto a Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, condannato per l’omicidio volontario di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa e sua collega, con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale. Il delitto risale al 16 maggio 2024: la giovane fu raggiunta al volto da un colpo esploso dalla pistola d’ordinanza dell’uomo, all’interno degli uffici del comando.

Il 20 novembre 2025, dopo nove mesi di dibattimento, la Corte d’Assise di Bologna, presieduta da Pasquale Liccardo, aveva escluso l’ipotesi dell’incidente, riconoscendo l’aggravante del legame affettivo e facendo cadere quella dei futili motivi. Ai genitori di Sofia era stato riconosciuto un risarcimento pari a 600 mila euro ciascuno, al fidanzato di 500 mila, al Comune di 30 mila. La madre, Angela Querzè, aveva accolto il verdetto come giusto, aggiungendo però che una condanna simile segna comunque un fallimento della società.

Le richieste dell’accusa

A sostenere l’accusa in aula, sono stati l’avvocato generale Ciro Cascone e il sostituto procuratore generale, Massimiliano Rossi. La loro lettura è chiara: per loro non si tratterebbe di un un gesto d’impeto, ma di una azione preordinata, maturata perché la donna era a conoscenza di mesi di menzogne da parte dell’imputato. L’accusa ha chiesto di mantenere l’aggravante della relazione sentimentale e di negare le attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto, l’assenza di confessione e di qualsiasi forma di riparazione, le scuse arrivate soltanto quattordici mesi dopo e la personalità dell’imputato. Quanto alla colluttazione descritta da Gualandi, per la Procura generale non esiste alcun elemento oggettivo che provi la presunta rabbia di Sofia, da cui sarebbe nata.

La linea della difesa

Gualandi, assistito dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, ha sempre parlato di un colpo partito per errore durante uno scontro fisico. Nell’atto d’appello la difesa chiede di riqualificare il fatto in omicidio colposo o, in subordine, preterintenzionale, sostenendo che i giudici di primo grado non abbiano vagliato con sufficiente attenzione la versione dell’imputato. Il suo atteggiamento distaccato dopo la tragedia, secondo i legali, non sarebbe freddezza ma una forma di anestesia emotiva, legata a un disturbo post-traumatico diagnosticato in carcere.

Quando sarà la prossima udienza?

Per l’avvocato Andrea Speranzoni – che assiste i genitori della vittima – si tratta di un femminicidio maturato in un contesto di potere e controllo. Al suo fianco Lisa Baravelli, legale del fidanzato della vittima, e Andrea Gaddari per il Comune di Anzola, secondo cui Gualandi aveva fatto a Sofia la promessa di un incarico da vicecomandante che non avrebbe mai potuto concretizzarsi nella realtà. Il processo riprenderà il 10 dicembre, quando l’imputato potrebbe prendere la parola con dichiarazioni spontanee. Poi spetterà ai giudici stabilire se quella condanna sarà confermata.

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