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Elezioni Fifa, in due sfidano Infantino che invoca il fair play

Il presidente uscente si candida per il quarto mandato ma il clima sarà accesissimo

di Paolo Diacono - 19 Novembre 2026

Sarà una sfida a tre per la Fifa: a sfidare Gianni Infantino ci saranno il francese Philippe Diallo e il giapponese Kohzo Tashima. E no, non sarà una campagna elettorale semplice. Né così amichevole come s’aspetta, o si auspica, il presidente uscente del calcio mondiale. Che intanto, via Instagram, fa professione di fair play augurando il meglio ai candidati. In un post che, oltre a fare il giro del mondo, ha già fatto vibrare alte le polemiche attorno all’attuale numero uno della Fifa.

Infantino e le elezioni Fifa

Infantino ha scritto un messaggio che più istituzionale non si può: “Le elezioni presidenziali della Fifa rappresentano una celebrazione dei nostri valori democratici del calcio e voglio augurare a ogni candidato in carica il meglio”. E ancora. “Che questo sia un periodo elettorale di idee positive – per il miglioramento del nostro gioco globale – portato a termine con onore, rispetto e nello spirito di gioco equo che il nostro gioco rappresenta”. Lo sa pure lui che non andrà così.

Ora le candidature vanno ratificate

Infantino ha fatto il punto della situazione sugli sfidanti e le elezioni Fifa. “Le candidature sono state trasmesse alla commissione elettorale, che dovrà esaminarle e decidere in merito all’ammissione dei candidati”. Non sono da escludere clamorosi colpi di scena. Il calcio ci ha abituato a questo e pure ad altro. L’obiettivo di Gianni Infantino è chiaro: il quarto mandato di fila al vertice della Fifa. Siamo oltre la “monarchia”. Diallo, per la Uefa, e Tashima per l’Asia lo sfidano. Entrambi sono arrabbiati perché sia l’Europa che il Giappone lamentano d’aver perso centralità. A sostenere l’attuale presidente è l’Africa insieme al Sudamerica. Con tante federazioni minori.

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