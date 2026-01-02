Italpress Notizie Agroalimentare

Inps, Vitale “Con il lavoro regolare, filiere agricole più forti”

di Italpress - 2 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La legalità in agricoltura è una scelta fondamentale per proteggere le persone, rafforzare le imprese e dare valore alle filiere. È con questo spirito che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’INPS, ha lanciato una campagna istituzionale per promuovere la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità”. Così Fabio Vitale componente del Cda dell‘INPS. “Questo progetto inter istituzionale rappresenta un esempio concreto dell’azione politica qualificata dei Ministri Lollobrigida e Calderone”, si legge in una nota.

“Il loro impegno e la determinazione sono evidenti nei messaggi trasmessi dalla campagna e dalle iniziative messe in campo che sottolineano l’importanza del lavoro regolare, della sicurezza e della dignità in ogni prodotto agricolo. Ogni storia agricola deve essere costruita su basi di legalità e rispetto dei diritti”, continua Vitale. Attraverso lo spot, e gli altri contenuti, le imprese e i cittadini vengono invitati a riconoscere, a valorizzare, a premiare quelle filiere che operano nel pieno rispetto delle norme, combattendo caporalato e lavoro sommerso, che arrecano danno ai lavoratori e minano la concorrenza. La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, istituita presso l’INPS, offre uno strumento di qualificazione che favorisce comportamenti corretti e affidabili, contribuendo così a un mercato più giusto.

