Politica

Guerra Ibrida, Crosetto: “Nuova fase, bersaglio la mente delle persone”

Il ministro della Difesa è intervenuto nell'informativa urgente del Governo dopo i recenti allarmi bomba negli istituti scolastici e gli attacchi hacker alla grande distribuzione

di Eleonora Ciaffoloni - 18 Novembre 2026

Decine di aerei coinvolti in falsi allarmi bomba, scuole evacuate, genitori costretti a lasciare il lavoro e passeggeri dirottati su altri aeroporti. Episodi diversi, accomunati dalla capacità di generare paura e disorientamento attraverso una semplice comunicazione. È su questi fatti che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto nell’informativa urgente del Governo sulla guerra ibrida e cognitiva, dopo i recenti allarmi bomba negli istituti scolastici e gli attacchi hacker alla grande distribuzione alimentare.

Guerra ibrida, l’informativa di Crosetto

“A causa di mail che annunciavano un ordigno, decine di aerei in Italia e in Europa sono stati oggetto di falsi allarmi e alcuni nel nostro spazio aereo sono stati scortati fino all’atterraggio dai caccia dell’Aeronautica militare. Bambini fatti uscire dalle aule, genitori costretti a lasciare il lavoro, passeggeri atterrati altrove. Gli allarmi bomba hanno fatto leva su una paura precisa, quella del terrorismo, che richiama stagioni che il nostro Paese ha vissuto e non ha dimenticato. Non c’era nessuna bomba per fortuna, ma è bastata una mail a creare il caos. Questa è una delle forme della guerra cognitiva”, ha spiegato il ministro.

“Una fase nuova, più insidiosa”: il bersaglio è la mente

Per Crosetto, il fenomeno rappresenta un’evoluzione delle minacce alla sicurezza nazionale, che non si esauriscono più negli attacchi informatici o nelle operazioni militari tradizionali. “Si tratta di una minaccia che combina azioni coordinate su più piani, militare, economico, diplomatico, informativo condotte da Stati direttamente o attraverso gruppi intermediari al di sotto della soglia del conflitto armato e quindi quasi sempre negabili”.

L’obiettivo è “dividere le società, minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, influenzare le opinioni pubbliche”. Una strategia nella quale l’intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore, perché rende sempre più difficile distinguere le informazioni autentiche da quelle costruite artificialmente.

“Non solo paura, condizionamento del pensiero”

“Oggi siamo entrati in una fase nuova più evoluta, più pervasiva, più insidiosa di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli”, ha avvertito Crosetto. La guerra cognitiva, ha precisato, “non si tratta soltanto di generare timori e paure. La guerra cognitiva è l’azione di chi cerca di condizionare il pensiero e attraverso il pensiero i comportamenti di un singolo di un gruppo di un’intera popolazione».

Il rischio riguarda anche gli strumenti utilizzati quotidianamente, a partire dagli smartphone. “Lì viaggiano contenuti costruiti apposta per dividere e condizionare diffusi da profili, account senza che chi li riceve sappia da dove arrivano e sono gli algoritmi a scegliere cosa vediamo”. Il bersaglio, dunque, non è un’infrastruttura strategica, ma la capacità delle persone di interpretare la realtà e decidere autonomamente.