Cultura & Spettacolo

Melania Rea, il dolore di una madre sullo schermo e il coraggio della distanza

Intervista: Carmen Pommella

di Tommaso Martinelli - 18 Novembre 2026

Dare voce al dolore richiede anche il coraggio di mantenere una distanza. Lo racconta Carmen Pommella a proposito del ruolo della madre di Melania Rea, nell’omonima serie targata HBO Max, affrontato con la responsabilità di chi porta sullo schermo una ferita reale. Conosciuta dal grande pubblico per Nunzia in Mare Fuori, l’attrice si racconta a cuore aperto a L’identità.

Nella serie Melania Rea – Oltre il caso, in cui interpreta la madre della protagonista, si confronta con una storia vera e profondamente dolorosa. Come si è avvicinata a un personaggio così delicato e quale responsabilità ha sentito nel portarlo sullo schermo?

“In realtà, più che avvicinarmi a questo personaggio, ho sentito la necessità di prendere una certa distanza emotiva. Ho scelto di affrontarlo attraverso un approccio diverso rispetto alla consueta introspezione, privilegiando un lavoro più tecnico. Ero pienamente consapevole di trovarmi di fronte a un dolore immenso, forse il più atroce che un essere umano possa provare. Essendo madre di una ragazza di 19 anni, sapevo che lasciarmi coinvolgere completamente sul piano emotivo sarebbe stato estremamente difficile da sostenere. Per questo, fin dall’inizio, ho deciso di fare un passo indietro e di concentrarmi soprattutto sull’aspetto della rappresentazione. Interpretare persone realmente esistite, e in questo caso ancora in vita, richiede una sensibilità particolare e comporta una responsabilità enorme”.

Quando è nato il suo amore per la recitazione?

“La passione accompagna fin da quando ero bambina, anche se ho iniziato a coltivarla concretamente soltanto durante l’adolescenza. All’inizio era soprattutto un gioco. Poi, dopo aver superato il provino per entrare in Accademia ed essermi diplomata, ho avuto la fortuna di iniziare subito a lavorare e ho capito che la recitazione avrebbe potuto diventare il mestiere della mia vita”.

Dopo tanti anni, che cosa continua a darle la forza di scegliere questo mestiere, nonostante le difficoltà?

“Naturalmente non è una professione che offre grandi certezze. Si vive spesso nell’attesa di un provino, di una risposta, di una nuova opportunità. La precarietà è parte integrante del nostro lavoro, ma nonostante tutto so che non riuscirei a fare altro”.

Guardando al futuro, quali sono i prossimi progetti che la vedranno protagonista?

“Tra i prossimi impegni ci sarà sicuramente l’ottava stagione di Mare Fuori, nella quale tornerò a interpretare Nunzia, un personaggio al quale sono profondamente legata e che mi ha regalato tante soddisfazioni, contribuendo anche a farmi conoscere da un pubblico più ampio. Ci sarà poi molto teatro”.

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