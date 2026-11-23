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Sinner vola in Finlandia per operarsi al ginocchio: Australian Open 2027 a rischio

Destinazione Turku per il tennista azzurro, fermo da Wimbledon. Possibile intervento chirurgico dopo il consulto con il professor Lasse Lempainen. Si allungano i tempi per il ritorno in campo

di Lino Sasso - 23 Novembre 2026

Il ginocchio destro di Jannik Sinner continua a preoccupare e adesso, per il campione azzurro, si profila un’operazione chirurgica. Secondo quanto riportato da Sky, il tennista altoatesino sarebbe partito con un volo privato da Bolzano diretto a Turku, in Finlandia, città in cui opera il professor Lasse Lempainen. Uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia sportiva, conosciuto nell’ambiente dello sport professionistico per il trattamento degli infortuni degli atleti. La ‘trasferta’ potrebbe quindi segnare una svolta nella gestione dell’infortunio che tiene Sinner lontano dai campi da Wimbledon.

La decisione sarebbe maturata dopo il consulto medico dello scorso fine settimana a Milano, dove il chirurgo finlandese aveva visitato il tennista per valutare le condizioni del ginocchio destro e le prospettive di recupero.

Australian Open 2027 a rischio

Secondo le indiscrezioni, l’esito della visita avrebbe spinto lo staff medico a prendere in considerazione la strada dell’intervento chirurgico, con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema fisico che ha fermato il tennista italiano. L’operazione al ginocchio destro avrebbe conseguenze importanti sul calendario. In particolare, Jannik Sinner rischierebbe di saltare anche gli Australian Open 2027, il primo torneo del Grande Slam della nuova stagione, in programma a gennaio a Melbourne.

Una prospettiva che renderebbe ancora più lungo lo stop iniziato dopo Wimbledon e costringerebbe il tennista a rinviare ulteriormente il ritorno alle competizioni.

I tempi di recupero dipenderebbero dalla natura dell’intervento, dall’entità del problema al ginocchio e dalla successiva riabilitazione. La scelta è quindi delicata, ma potenzialmente necessaria per affrontare un problema fisico che si trascina ormai da diversi mesi.

La priorità, a questo punto, sarebbe quella di recuperare completamente la funzionalità del ginocchio, anche a costo di sacrificare l’inizio della prossima stagione.

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