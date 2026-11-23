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Torna il Black Friday: come evitare le truffe

I consigli per evitare i "pacchi", come dribblare le insidie online

di Giovanni Vasso - 23 Novembre 2026

È tornato il Black Friday. Anche quest’anno sarà ricchissimo: secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce del Politecnico di Milano, il giro d’affari sarà pari a circa 4,3 miliardi di euro. Una somma in netta crescita (6%) rispetto all’anno passato. Sarà l’occasione per iniziare a comprare i regali di Natale, approfittando delle super offerte. Stando alle rilevazioni di Paypal, il 94% degli italiani si avvierà per tempo in modo tale da gestire il budget di doni e strenne. In viaggio ci saranno più di 44,3 milioni di pacchi. Ecco, proprio per evitare di prendere il “pacco” sbagliato, il Garante della Privacy ha ricordato ai cittadini di non credere a tutto ciò che leggeranno in rete. Certo, ci saranno proposte commerciali fantastiche. A cui è impossibile resistere. Occhio, però, che spesso dietro gli annunci troppo ghiotti si nasconde la truffa.

I rischi del Black Friday

Il Black Friday viaggerà soprattutto online. E quando acquistiamo in digitale è necessario tenere sempre un comportamento cauto. Non bisogna credere a tutto. Spesso, infatti, dietro i link che propongono abiti, trucchi o smartphone a prezzi stracciati si nasconde l’insidia. Il web è pieno di gente che propone in vendita articoli costosissimi a prezzi stracciati. E che, nel migliore dei casi, incassa il denaro per poi sparire. Perché poi c’è il phishing, sempre dietro l’angolo. Cliccare su un collegamento diretto, magari arrivato via sms, può portarci a un sito fake che ci spillerebbe, a nostra insaputa, i dati della nostra carta di credito. Offrendo ai truffatori l’agio di spennarci. Perciò è sempre bene evitare il clic impulsivo e cercare da sé i siti ufficiali delle aziende. Il consiglio è di cercare informazioni in rete sui venditori e di stare molto attenti a leggere bene: spesso errori ortografici tradiscono piattaforme fasulle e truffaldine.

Occhio al sito

Un altro accorgimento utile a evitare brutte sorprese online sta nello scegliere, per pagare, o carte prepagate o altri sistemi che non ci costringano a condividere informazioni bancarie con il venditore. Bisogna stare sempre attenti alla stringa: il sito deve essere contraddistinto dalla sigla “https”, che indica una piattaforma sicura perché utilizza una connessione cifrata. Diffidare sempre è buona norma di fronte a prezzi troppo allettanti. E, in ogni caso, attivare una notifica per ogni pagamento, anche se di piccola entità, può aiutarci a tenere sempre sotto controllo i nostri movimenti bancari. Occhio, poi, alle notifiche di spedizione, specialmente se non attendete niente. Si tratta di un metodo vecchio come il cucco, ma sempre efficace, per agganciare gli utenti e costringerli a entrare su siti pirata dove lasciare informazioni delicate. Rimane importante, poi, fare molta attenzione quando si cambia smartphone. Tanti, con le offerte dedicate, lo faranno approfittando del Black Friday. Mai vendere o buttare dispositivi prima di averne cancellato completamente la memoria. È la versione 2.0 della vecchia storia dei furti di scontrini, grazie a cui si riusciva a “impadronirsi” dell’identità finanziaria di qualcuno. Rimane poi fondamentale aggiornare, sempre e a prescindere, i propri telefonini. La sicurezza è una corsa continua contro hacker e cybercriminali. Quello che è successo ai frigo dei supermercati è accaduto (anche) per questo.

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