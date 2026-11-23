Attualità

Miley Cyrus sposa: sarà un amore rock’n’roll?

Il dress code black per gli ospiti, il gossip sulla sua faida familiare, i baci a bordo piscina

di Elizabeth Costello - 23 Novembre 2026

Il matrimonio dell’anno che fa tremare Hollywood: Miley Cyrus (33 anni) e il batterista rock Maxx Morando (28 anni) si sono giurati amore eterno. La location? La leggendaria ed esclusiva villa Twin Palms a Palm Springs, dimora un tempo appartenuta a Frank Sinatra. Da dimenticare le nozze bon-ton da fiaba zuccherosa. Si è trattato di uno show ad altissimo voltaggio drammatico, tra abiti sensuali, invitati vestiti a lutto e una reunion di famiglia da infarto.

Prima le lacrime. Di chi, l’abito più sensuale?

La stella di Flowers si è presentata all’altare lasciando tutti a bocca aperta. Un abito di raso bianco candido a maniche lunghe, accollato sul davanti ma con una scollatura abissale sulla schiena che lasciava pochissimo all’immaginazione. Al momento di pronunciare le promesse, Miley è scoppiata in un pianto irrefrenabile, leggendo i voti da un foglietto tra le mani tremanti.

Ad officiare l’unione, uno scatenato celebrante d’eccezione: Wayne Coyne, frontman dei The Flaming Lips.

E il dress code black? E la faida familiare?

Il vero scandalo si è consumato tra gli ospiti. Il dress code imposto dalla sposa? Tutti rigorosamente in nero, trasformando gli oltre cento invitati in una passerella gothic-glam a bordo piscina.

Ma la vera bomba di gossip riguarda la storica faida familiare. Dopo anni di guerre spietate e gelidi silenzi seguiti al divorzio dei genitori, si è ripresentato a sorpresa il 65enne padre di Miley. Mormorii tra gli ospiti per Billy Ray Cyrus, scortato dalla diva britannica Elizabeth Hurley mozzafiato in un abito nero dallo spacco vertiginoso.

A pochi metri di distanza, la mamma della sposa, Tish Cyrus con il nuovo marito Dominic Purcell. Con loro, la sorella minore Noah Cyrus. Un campo minato emotivo gestito tra sguardi di ghiaccio e champagne a fiumi.

E’ già un amore rock’n’roll?

I festeggiamenti erano iniziati venerdì sera con una cena di prova esclusiva a base di ravioli all’astice e filet mignon. Dopo il fallimentare matrimonio lampo con Liam Hemsworth nel 2018, Miley vuole ritrovare la serenità accanto a Morando. Lo conobbe in un blind date cinque anni fa. Tra baci infuocati a bordo piscina, il rock’n’roll per ora vince su tutto.