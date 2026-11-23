Politica

Hikikomori, la proposta di FdI a prima firma di Augusta Montaruli

Hikikomori, lo psichiatra a domicilio per i ragazzi che si chiudono in casa

di Priscilla Rucco - 23 Novembre 2026

Raggiungere gli hikikomori là dove si sono rifugiati, spesso nella loro stanza, prima che l’isolamento diventi una condizione cronica che gli impedisca di vivere. È questo l’obiettivo di un emendamento alla legge di bilancio presentato da Fratelli d’Italia, a prima firma della vice capogruppo alla Camera Augusta Montaruli, che propone di finanziare visite psichiatriche a domicilio per gli hikikomori, gli adolescenti e i giovani che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale.

Cosa prevede l’emendamento?

Il testo istituisce un fondo da 5 milioni di euro per il 2027 e da 3 milioni l’anno a partire dal 2028, destinato alle prestazioni cliniche domiciliari. L’intervento punta principalmente alla prevenzione, al contrasto e “alla presa in carico del fenomeno del ritiro sociale nei minori, negli adolescenti e nei giovani adulti”, con priorità alla prima visita dello psichiatra a casa di chi sta cominciando a chiudersi al mondo. Una scelta che nasce da dati che riguardano il fenomeno, sempre più in crescita. Chi vive il ritiro difficilmente varca la porta di un ambulatorio. La proposta è una delle oltre seimila modifiche depositate alla manovra e dovrà superare il vaglio della commissione Bilancio.

Un fenomeno che cresce in silenzio

Il termine giapponese indica chi interrompe per mesi scuola, amicizie e contatti con l’esterno, una condizione che non è ancora classificata come sindrome specifica nei manuali diagnostici.

In Italia l’indagine Espad del Consiglio nazionale delle ricerche stima che nel 2025 oltre 50mila studenti delle superiori, il 2,1 per cento, abbiano vissuto un isolamento durato più di sei mesi, mentre un altro 2,5 per cento si trova in una fase che lo precede. Uno studio dell’Istituto superiore di sanità ha individuato circa 66 mila casi tra gli 11 e i 17 anni – con maggiore incidenza tra i maschi – con un’incidenza leggermente più alta tra i ragazzi delle medie. Tra le cause indicate dagli stessi studenti figurano il cambio di classe o di istituto e la mancanza di motivazione ad andare a scuola – entrambi all’11 per cento – seguiti dal trasferimento in un’altra città.

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