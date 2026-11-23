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Nvidia richiama Huang al comando: il re dell’IA torna in sella

“Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione giusta e opportuna”, ha scritto Donald Trump su Truth Social

di Ernesto Ferrante - 23 Novembre 2026

Jensen Huang torna immediatamente alla guida di Nvidia. Il consiglio di amministrazione del colosso dei semiconduttori ha votato all’unanimità per reintegrare il fondatore nelle funzioni di presidente, amministratore delegato e membro del board, chiudendo almeno sul piano operativo una fase di forte turbolenza per l’azienda che oggi rappresenta uno degli snodi più strategici della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

La decisione arriva dopo una serie di colloqui diretti tra Huang e i vertici societari. Secondo Nvidia, il board si è detto soddisfatto della sua “franchezza” e della sua capacità di leadership. Un elemento non secondario è il coinvolgimento delle autorità di Washington. Il consiglio ha infatti ricevuto valutazioni da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e si è dichiarato convinto che il ritorno di Huang non rappresenti alcun rischio per la sicurezza nazionale. “Jensen è la persona giusta per guidare Nvidia”, ha affermato il presidente del consiglio Harvey C. Jones, che manterrà il proprio incarico. Parole che suonano come una blindatura politica e industriale in una fase in cui la competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina è diventata una questione di interesse strategico nazionale.

L’inchiesta continua e Nvidia alza il muro sulla sicurezza

Il ritorno di Huang, tuttavia, non chiude il dossier che ha scosso il gruppo. Nvidia conferma infatti che proseguirà l’indagine affidata a un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti e assistito da consulenti legali esterni. L’inchiesta era stata avviata dopo le notizie secondo cui il manager sarebbe stato nel mirino di attività riconducibili a intelligence straniere. Parallelamente l’azienda ha rafforzato la propria architettura di controllo creando un nuovo Comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, incaricato di vigilare sui rischi geopolitici e sul rispetto delle normative commerciali. In arrivo anche un nuovo Chief Compliance Officer, figura che dovrà supervisionare la conformità a livello globale.

Segnali che raccontano molto più di una semplice vicenda aziendale. Nvidia è uno degli asset strategici dell’America nella corsa globale ai chip avanzati e all’intelligenza artificiale. E proprio per questo ogni ombra, ogni sospetto e ogni verifica assumono inevitabilmente una dimensione geopolitica.

Le parole del reintegrato

Dal canto suo Huang ha accolto il reintegro con toni solenni: “Sono onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale”. Un ritorno che il mercato osserverà con attenzione. Perché nel settore che oggi decide il futuro dell’innovazione globale, la partita non riguarda soltanto la tecnologia, ma anche sicurezza, potere e interessi nazionali.

L’investitura di Trump: “Un patriota e un tesoro nazionale”

A rafforzare ulteriormente il ritorno di Huang è arrivato anche l’endorsement diretto della Casa Bianca. “Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione giusta e opportuna di reintegrare Jensen Huang nel ruolo di amministratore delegato”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social. Per il tycoon, il Paese “ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell’azienda e dell’economia americana”, definendo il manager sessantatreenne di origine taiwanese “un grande patriota e un tesoro nazionale”.

Il tycoon ha inoltre escluso preoccupazioni sul fronte della sicurezza nazionale: “Il governo degli Stati Uniti non ha motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in Nvidia comporti rischi per la sicurezza nazionale. Il procuratore generale degli Stati Uniti ha confermato che il governo americano non dispone di prove che Huang abbia tenuto condotte illecite”. Allo stesso tempo, il presidente ha invitato il colosso dei semiconduttori a proseguire lungo la strada della trasparenza e dei controlli. Nvidia, ha sottolineato, “dovrebbe proseguire la sua approfondita indagine interna sul rispetto delle norme statunitensi sui controlli alle esportazioni, per assicurarsi di adempiere ai propri obblighi di legge e al proprio dovere patriottico di tutelare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

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