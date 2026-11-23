Esteri

William prepara la rivoluzione a corte, Harry e Meghan rischiano di perdere anche i titoli reali

Il futuro re britannico vuole riservare privilegi e appannaggi ai familiari che lavorano per la Corona

di Nicola Santini - 23 Novembre 2026

A Buckingham Palace potrebbe arrivare il momento di presentare il conto. E per qualcuno, abituato a considerare il titolo nobiliare una rendita di famiglia, la sorpresa rischia di essere particolarmente sgradevole. Il principe William, erede al trono britannico, starebbe preparando una riforma destinata a cambiare profondamente le abitudini della monarchia. Chi lavora per la Corona conserva il trattamento reale e i relativi benefici. Chi preferisce occuparsi dei propri affari dovrà imparare a farlo da privato cittadino. Una prospettiva che, tradotta nel linguaggio dei Windsor, ha il sapore di uno sfratto dall’aristocrazia dei privilegi.

A raccontare il progetto è il giornalista britannico Tom Sykes, che nel suo prossimo libro dedicato ai duchi più controversi della famiglia reale attribuisce a William l’intenzione di riservare titoli e trattamento di Altezza Reale ai cosiddetti working royals, i componenti della famiglia impegnati ufficialmente al servizio della monarchia. Una ricostruzione che il Mail on Sunday ha rilanciato e sulla quale Kensington Palace, interpellato dalla stampa, ha preferito mantenere il consueto riserbo.

Harry e Meghan perderanno i titoli reali quando William diventerà re?

I primi a rischiare sarebbero proprio il principe Harry e Meghan Markle, che nel 2020 hanno abbandonato gli incarichi ufficiali trasferendosi negli Stati Uniti. Una scelta rivendicata come conquista dell’indipendenza, ma accompagnata dalla conservazione dei titoli di duca e duchessa di Sussex, diventati nel frattempo parte integrante della loro riconoscibilità internazionale.

Secondo quanto riferito da Sykes, William vorrebbe arrivare a una distinzione molto più severa. Il titolo di principe e il trattamento di Altezza Reale sarebbero riservati a chi rappresenta concretamente la Corona, mentre agli altri resterebbe la libertà di costruirsi una carriera privata.

La questione tocca un nervo scoperto della vicenda Sussex. Harry e Meghan hanno già rinunciato all’utilizzo pubblico del trattamento di Altezza Reale in seguito agli accordi del 2020, pur conservandolo formalmente. Perdere anche i titoli sarebbe un passaggio ben più radicale, soprattutto per Harry, principe dalla nascita.

E il provvedimento, secondo le indiscrezioni, potrebbe coinvolgere anche Archie e Lilibet, i figli della coppia, che hanno acquisito il diritto ai titoli di principe e principessa con l’ascesa al trono del nonno Carlo III.

Una casa sola e gli appannaggi legati agli incarichi

La parte economicamente più interessante della presunta riforma riguarda il trattamento riservato ai membri attivi della famiglia reale. Una fonte vicina a William, citata da Sykes, sostiene che chi svolgerà incarichi ufficiali potrà contare su un’indennità e su una residenza. Una sola, precisa la ricostruzione, quasi a voler mettere un limite alla tradizionale generosità immobiliare della monarchia britannica.

Per gli altri verrebbero meno i benefici legati alla posizione istituzionale, comprese eventuali abitazioni gratuite o a condizioni agevolate.

Occorre però distinguere gli appannaggi pubblici dai patrimoni privati. La monarchia britannica dispone di un sistema finanziario articolato e i membri della famiglia reale ricevono sostegni attraverso canali differenti. Harry e Meghan, peraltro, hanno già perso il finanziamento destinato ai loro precedenti incarichi ufficiali. La riforma ipotizzata da William avrebbe quindi soprattutto il significato di stabilire una regola generale per il futuro, piuttosto che interrompere assegni che i Sussex continuerebbero a incassare.

Il principio, almeno sulla carta, appare semplice. La parentela con il sovrano garantirebbe un posto nell’albero genealogico, mentre il trattamento istituzionale dipenderebbe dall’attività effettivamente svolta.

La rivoluzione potrebbe riguardare anche Charlotte e Louis

William, stando alle anticipazioni, intenderebbe applicare il nuovo criterio anche alla propria famiglia. La principessa Charlotte e il principe Louis, secondogenita e terzogenito del futuro sovrano, potrebbero scegliere da adulti se assumere incarichi ufficiali oppure intraprendere una carriera indipendente, rinunciando in quest’ultimo caso ai privilegi previsti per i working royals.

Per George, primogenito di William e Kate Middleton, il discorso sarebbe differente, poiché il suo destino istituzionale è già legato alla successione al trono.

È probabilmente questo l’aspetto più significativo della riforma attribuita al principe di Galles. La distinzione fra familiari attivi e inattivi esiste già, ma William vorrebbe darle conseguenze molto più incisive, trasformando una consuetudine amministrativa in una regola capace di incidere perfino sui titoli ereditari.

Può davvero William togliere i titoli a Harry e Meghan?

Qui il progetto incontra qualche complicazione giuridica. I titoli principeschi e il trattamento di Altezza Reale sono disciplinati da regole della Corona, fra cui le lettere patenti emanate da Giorgio V nel 1917. Un sovrano può intervenire su queste disposizioni attraverso nuovi atti formali.

Diversa è la situazione dei titoli nobiliari, come quello di duca di Sussex, la cui revoca può richiedere un intervento parlamentare. Sarebbe dunque improprio considerare tutti i titoli come privilegi cancellabili con una semplice decisione familiare.

Al momento, inoltre, William è ancora principe di Galles e Carlo III rimane il sovrano regnante. Kensington Palace ha fatto sapere di non commentare le affermazioni contenute nei libri, evitando di confermare il progetto attribuito al futuro re.

Un’indicazione politica, tuttavia, William l’aveva già fornita durante la partecipazione al programma The Reluctant Traveler, condotto da Eugene Levy su Apple TV+, quando aveva parlato apertamente della propria intenzione di introdurre cambiamenti nella monarchia.

Per Harry e Meghan la prospettiva presenta un curioso paradosso. Dopo avere combattuto per sottrarsi alle regole della vita di corte, potrebbero ritrovarsi a difendere proprio quei titoli che rappresentano il legame più evidente con l’istituzione dalla quale hanno preso le distanze.

Quanto a William, la sua eventuale riforma avrebbe anche un vantaggio d’immagine. In un Paese dove i costi della monarchia sono periodicamente oggetto di discussione, subordinare i privilegi agli incarichi ufficiali potrebbe risultare più convincente di qualsiasi discorso sulla modernizzazione della Corona. Resta da vedere come reagirebbero i parenti interessati, soprattutto quelli che hanno già dimostrato di considerare i rapporti familiari materia per libri e interviste televisive.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI ESTERI