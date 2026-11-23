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Grazie per quello che fate

di Askanews - 23 Novembre 2026

Roma, 23 nov. (askanews) – “Grazie per quello che fate, grazie per questa opera che non è soltanto quella operativa, di risultati, di organizzazione, di sollecitazioni, di promozione, ma anche per la funzione di ricordo all’umanità di quanto sia decisivo questo fronte – osserva il capo dello Stato – ed è persino ovvio, persino sorprendente che questa questa evidenza non venga colta da tutti nel mondo, cioè la esigenza che i bambini, che rappresentano il futuro e in realtà anche il presente della vita collettiva, vengono curati adeguatamente”.Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di Unicef Italia, in occasione dell’80° anniversario di fondazione.

“Ottant’anni sono una lunga storia, ma soprattutto ricordano una svolta di civiltà nella vita del mondo, quella di avere con il primo esperimento dell’Unicef del ’46, messo all’ordine del giorno, in primo piano, la condizione dei bambini”, ha ricordato Mattarella citando i “risultati straordinariamente importanti e di successo” dell’agenzia come “la diminuzione del mondo della mortalità infantile nel corso decenni”.