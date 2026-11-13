BMW i3: la Serie 3 diventa elettrica e si guida senza mani in autostrada

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Alla prova in Campania prestazioni e tecnologia della Neue Klasse

di Askanews - 13 Novembre 2026

Milano, 13 nov. (askanews) – Dopo cinquant’anni, la Bmw Serie 3, cuore della gamma del marchio tedesco, diventa elettrica. Abbiamo provato la nuova i3 in Campania, da Caserta alle colline del Sannio, tra curve e colori autunnali.

Con 470 cavalli, offre accelerazioni da sportiva. Ma convincono soprattutto lo sterzo preciso e il comportamento dinamico. La nuova architettura Neue Klasse utilizza quattro supercomputer che gestiscono le principali funzioni dell’auto, dalla dinamica ai sistemi di assistenza, per una guida più precisa e meno impegnativa.

Efficace l’interazione simbiotica tra elettronica e conducente, che si alternano nei comandi in modo naturale, senza dover riattivare ogni volta l’assistenza. In discesa, sulle strade del Sannio, la i3 ha gestito la decelerazione recuperando energia attraverso i motori elettrici, con interventi minimi del conducente.

In autostrada il Motorway Assistant, già presente sulla iX3, permette di togliere le mani dal volante fino a 130 chilometri orari, mantenendo lo sguardo sulla strada. Il sistema controlla traiettoria e distanza e può cambiare corsia quando le condizioni lo consentono: basta confermare guardando lo specchietto laterale oppure azionare l’indicatore di direzione.

Gli interni seguono il nuovo corso Bmw. Scompare il quadro strumenti tradizionale, sostituito dal Panoramic Vision, configurabile e proiettato alla base del parabrezza. Ci sono anche un grande schermo centrale e un ampio tetto panoramico. Un ambiente tecnologico, forse un po’ essenziale. Peccato per l’assenza di un tasto fisico dedicato alla modalità Sport.

La batteria da circa 110 kWh, con nuove celle cilindriche, promette secondo Bmw fino a 912 chilometri di autonomia. Nella nostra prova di 120 chilometri, tra salite, discese e curve, utilizzando le diverse modalità di guida, abbiamo registrato un consumo medio di 17 kWh per 100 chilometri, pari a un’autonomia teorica di oltre 600 chilometri.

La i3 50 xDrive provata, nella versione M Sport Plus top di gamma, costa circa 81.500 euro.