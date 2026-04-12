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La Parigi-Roubaix a Wout Van Aert, battuto in volata Tadej Pogacar

di Italpress - 12 Aprile 2026

ROUBAIX (FRANCIA)(ITALPRESS) – Wout Van Aert vince la 123esima edizione della Parigi-Roubaix battendo il campione del mondo Tadej Pogacar. Il belga ha anticipato nella volata a due lo sloveno dopo una gara incredibile; terzo posto per Jasper Stuyven, quarto Mathieu Van Der Poel, coinvolto in un guasto meccanico a metà corsa. E’ stata una corsa folle, piena d’emozioni e colpi di scena. Dopo 137 chilometri Tadej Pogacar ha perso terreno a causa di una foratura, rientrando poi sul gruppo di testa, inevitabilmente spaccato per via della durezza del tracciato. Dopo l’attacco di Van der Poel è successo di tutto: lo sloveno nel frattempo è rientrato, poi l’olandese ha forato perdendo fino a 2 minuti nella foresta di Arenberg. L’ultimo vincitore della classica monumento si è messo di nuovo all’inseguimento insieme a Filippo Ganna, ma il cronoman italiano ha avuto anche lui un problema meccanico. Sul Mons-en-Pèvèle, l’undicesimo settore, Van Aert (anche lui fermatosi due volte) e lo stesso Pogacar sono rimasti da soli al comando, i due hanno attaccato andando in solitaria a poco meno di 50 chilometri dall’arrivo. Il campione del mondo in carica ha fatto di tutto pur di staccare l’avversario, ma i due sono arrivati fino al Velodromo, con Van der Poel rimasto a circa 30″: nell’ultima curva il belga della Visma è partito coi tempi giusti bruciando nella volata a due lo sloveno, che ancora una volta si piazza in seconda posizione.Poco prima Davide Donati ha vinto la “Parigi-Roubaix Under 23” del 2026. Il ciclista bresciano, della Red Bull – Bora Hansgrohe Rookies, si è imposto solitaria con un attacco bruciante nel finale. Alle sue spalle, secondo posto per Seth Dunwoody (Irlanda del Nord, Bahrain Victorious Development); terza piazza per Guus van den Eijnden (Olanda, Alpecin – Premier Tech).– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).