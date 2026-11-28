Esteri

Le truffe agli anziani sono in aumento con la complicità anche della tecnologia

di Mauro Trieste - 28 Novembre 2026

Non bussano più soltanto alla porta. Oggi telefonano con la voce di un figlio, scrivono messaggi senza errori grammaticali, si presentano online come funzionari di banca o agenti delle forze dell’ordine. Le truffe agli anziani stanno vivendo una profonda trasformazione in tutta Europa. Un crimine antico ha trovato nell’intelligenza artificiale e nei social network un moltiplicatore di efficacia senza precedenti. A restare immutato è il bersaglio. I truffatori continuano a scegliere le persone più vulnerabili, sfruttandone la fragilità, la solitudine e, spesso, una minore familiarità con gli strumenti digitali. Cambiano invece gli strumenti. Se un tempo bastavano una telefonata e una storia costruita con abilità, oggi entrano in campo deepfake, clonazione vocale, profili social falsi e software capaci di generare conversazioni sempre più credibili.

Numeri preoccupanti

La portata del fenomeno emerge dai dati europei. Secondo un’indagine dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), circa un quarto dei cittadini dell’Ue dichiara di essere stato vittima, almeno una volta nella vita, di una forma di frode online. I dati mostrano inoltre come l’esposizione alle truffe digitali sia diventata un fenomeno di massa che coinvolge tutti gli Stati membri, con una crescente attenzione delle autorità verso le categorie più vulnerabili. La popolazione anziana rappresenta infatti uno dei segmenti più esposti alle tecniche di manipolazione emotiva utilizzate dai criminali. Il punto centrale non è la tecnologia ma il fattore umano. Le organizzazioni criminali puntano sull’emotività. Costruiscono scenari di emergenza, simulano incidenti stradali, arresti improvvisi, problemi sanitari o conti correnti compromessi. Il fine è creare panico e spingere la vittima ad agire senza riflettere. È una forma raffinata di ingegneria sociale che trova terreno fertile soprattutto in chi vive condizioni di isolamento.

Invecchiamento, digitalizzazione e IA

Secondo la Commissione europea, l’invecchiamento della popolazione e la crescente digitalizzazione dei servizi rendono indispensabile rafforzare la protezione degli anziani contro le frodi online. Il rischio aumenta quando la solitudine si combina con una forte fiducia nei rapporti familiari o nelle istituzioni, due elementi che i truffatori sfruttano sistematicamente.

L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa ha aggravato ulteriormente il quadro. Europol ha segnalato che i gruppi criminali stanno integrando sistemi di IA nelle proprie attività per rendere più realistiche le frodi e più difficile il riconoscimento dell’inganno. La clonazione vocale è oggi una delle minacce che più preoccupano gli investigatori. Bastano pochi secondi di audio pubblicati su Facebook, Instagram, TikTok o WhatsApp per riprodurre il timbro vocale di una persona e simulare una richiesta di aiuto. La sequenza è nota agli esperti di sicurezza. L’organismo, nel suo rapporto EU-SOCTA 2025 dedicato alla criminalità organizzata, avverte che l’intelligenza artificiale sta abbassando drasticamente le barriere di accesso alle frodi avanzate. Ciò significa che strumenti un tempo disponibili soltanto a organizzazioni criminali sofisticate possono oggi essere utilizzati da gruppi molto più piccoli, aumentando il numero di attacchi e la loro diffusione geografica.

I social network svolgono un ruolo decisivo. Le piattaforme raccolgono una quantità enorme di informazioni personali, come fotografie, video, registrazioni audio, rapporti familiari, luoghi frequentati e abitudini quotidiane. Per i criminali rappresentano un archivio gratuito dal quale estrarre i dettagli necessari per costruire una truffa credibile.

La raccolta fraudolenta dei dati delle potenziali vittime

In diversi Paesi europei le autorità hanno registrato un aumento delle frodi che combinano dati raccolti online e tecnologie di IA. Il fenomeno si inserisce in una crescita più generale della criminalità informatica. Eurostat offre un quadro disastroso. Milioni di cittadini europei dichiarano ogni anno di avere subito tentativi di phishing, furti d’identità o accessi fraudolenti ai propri dati. Le truffe agli anziani rappresentano una delle manifestazioni più allarmanti di questa tendenza perché colpiscono persone spesso meno attrezzate per riconoscere i segnali di pericolo.

La risposta dei governi si sta articolando su più fronti. L’Unione europea ha intensificato la cooperazione tra Stati membri attraverso Europol e le autorità nazionali, promuovendo campagne di prevenzione, programmi di alfabetizzazione digitale e sistemi di monitoraggio delle frodi online. In parallelo, molti Paesi hanno rafforzato la collaborazione tra forze dell’ordine, istituti bancari e operatori delle telecomunicazioni per individuare più rapidamente chiamate sospette e trasferimenti anomali di denaro.

Una minaccia alla sicurezza economica

Nel Regno Unito la National Fraud Strategy ha individuato le frodi come una delle principali minacce alla sicurezza economica dei cittadini, prevedendo misure per bloccare messaggi fraudolenti, contrastare le chiamate spam e rendere più difficile l’utilizzo di identità false. Sul piano giudiziario, la tendenza europea è quella di aggravare le conseguenze penali quando la vittima si trova in una condizione di particolare vulnerabilità. La sfida è ardua. Le forze dell’ordine possono arrestare i responsabili e i tribunali possono inasprire le sanzioni, ma la velocità con cui evolve la tecnologia impone un continuo aggiornamento delle difese. L’Europa si trova davanti a una minaccia che non agisce soltanto sui computer ma sulle emozioni. E queste sono più difficili da difendere.

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