Italpress Notizie Hi-Tech

L’headquarter di ACEA ancora più connesso grazie alle infrastrutture digitali di INWIT

di Italpress - 15 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – ACEA ha da oggi un quartier generale con connessioni più veloci ed efficienti grazie alle infrastrutture digitali di INWIT. La digital infrastructure company italiana ha infatti realizzato un sistema multi-operatore per location indoor DAS (Distributed Antenna System) che abilita la connettività mobile nella sede centrale dell’azienda romana. L’impianto DAS, composto da 4 remote unit che collegano circa 180 mini-antenne, assicura un’esperienza di connettività seamless, in continuità tra esterno ed interno, in una struttura che si estende per oltre 40mila metri quadrati e su 11 piani. Questa infrastruttura consente di fruire di una migliore connettività voce e dati e potenzialmente anche di servizi innovativi per l’ottimizzazione delle procedure, della gestione documentale e per la velocizzazione delle comunicazioni, rappresentando un valido ausilio al percorso di digitalizzazione dell’azienda capitolina.

Inoltre, INWIT ha realizzato un ulteriore impianto DAS, presso la sede di ARETI, società di Acea che si occupa della gestione, manutenzione e sviluppo della rete di distribuzione dell’energia elettrica, abilitando connettività stabile e veloce in oltre 2320 mq; ed è in corso di realizzazione una terza infrastruttura digitale indoor dedicata all’Innovation center, Autoparco ACEA per una copertura di oltre 2831 mq. “La collaborazione con ACEA conferma il ruolo centrale di INWIT come abilitatore della trasformazione digitale per le grandi realtà industriali del Paese. Attraverso la nostra infrastruttura DAS, miglioriamo gli spazi di lavoro, trasformandoli in ecosistemi digitali, garantendo in ogni ambiente una connettività capillare ed elevate performance. Questo progetto pone le basi per una migliore esperienza cliente a 360 gradi, dotando ACEA di una potente infrastruttura pronta ad abilitare nuovi servizi smart building, IoT e sicurezza”, ha dichiarato Lucio Golinelli, Chief Smart Infrastructure Officer di INWIT.

“L’innovazione tecnologica rappresenta per Acea una leva strategica per migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi che offriamo ai cittadini. Grazie alla collaborazione con INWIT, la nostra sede centrale può oggi contare su una connettività ancora più performante e affidabile. Questo intervento, che coinvolge anche la sede di ARETI e il nostro Innovation Center, rafforza il percorso di trasformazione digitale di ACEA. Disporre di infrastrutture evolute significa rendere i nostri spazi di lavoro sempre più connessi, efficienti e pronti ad affrontare le sfide future”, ha dichiarato Emiliano Sorrenti, Chief Digital, IT & Cybersecurity Officer di Acea.

– foto ufficio stampa INWIT –

(ITALPRESS).