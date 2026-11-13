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Campania, Librandi (FI): “Gli azzurri per il territorio”

"Il lavoro con Antonio Tajani e Fulvio Martusciello conta anche nelle scelte che si fanno in un piccolo Comune"

di Angelo Vitale - 13 Novembre 2026

Librandi con il coordinatore regionale azzurro Martusciello

La prima riunione della segreteria itinerante a Pozzuoli, con il bradisismo al centro del confronto. Una sede appena aperta a Chiaia nel cuore di Napoli. I van per raggiungere tutti i 550 comuni della Campania. Il 28 novembre, gli Stati generali del commercio e dell’artigianato a Napoli. Gianfranco Librandi, responsabile della formazione in Forza Italia della Campania, racconta a L’Identità come gli azzurri si preparano alle amministrative e perché “il lavoro con Antonio Tajani e Fulvio Martusciello conta anche nelle scelte che si fanno in un piccolo Comune”.

Che aria ha respirato alla prima riunione della segreteria itinerante a Pozzuoli?

«C’era voglia di fare. Ho visto amministratori e dirigenti arrivare da diverse parti della Campania e discutere di una questione che ogni giorno mette alla prova famiglie e imprese. Chi ha dovuto lasciare casa, vuole sapere quando potrà rientrare. Chi ha un negozio in un quartiere che si è svuotato, vuole capire come continuare a lavorare. Con la pubblicazione del decreto sui Campi Flegrei si apre il lavoro sull’attuazione delle misure. Vogliamo seguirlo con i sindaci e tornare a Pozzuoli per fare il punto con loro e con i cittadini».

I vostri van toccheranno tutti i 550 comuni della Campania. Che cosa succederà a ogni tappa?

«Il primo interlocutore sarà il sindaco. Gli chiederemo quali problemi ritiene più urgenti e incontreremo amministratori, associazioni e cittadini. In un comune si parlerà dell’autobus che serve agli studenti per raggiungere la scuola. In un altro, di un’area produttiva che ha bisogno di collegamenti migliori. Se una proposta riguarda la Regione, la porteremo ai nostri consiglieri. Se serve una risposta del governo, coinvolgeremo i parlamentari. E a chi ci ha affidato quella richiesta diremo che cosa siamo riusciti a ottenere».

Si occupa di formazione. Da dove comincerebbe con un giovane che vuole candidarsi al Consiglio comunale?

«Gli metterei davanti il bilancio del suo Comune. Se vuoi ampliare gli orari di un asilo nido, quali risorse hai e quali atti servono? Poi gli farei incontrare un sindaco o un assessore che quel problema lo ha già affrontato. Vorrei coinvolgere amministratori, professionisti e imprenditori. Un ragazzo che ha voglia di impegnarsi deve trovare qualcuno che gli spieghi come funziona un Comune e gli dia presto una responsabilità vera».

Quanto contano, in questo lavoro, il rapporto con Antonio Tajani e quello con Fulvio Martusciello?

«Sono molto legato ad Antonio Tajani e a Fulvio Martusciello, sul piano umano e politico. Con Antonio condivido l’idea di una Forza Italia liberale ed europeista, che parla a chi lavora, a chi fa impresa e a chi si assume la responsabilità di amministrare. Con Fulvio c’è un rapporto di fiducia e un lavoro comune che in Campania mi appassiona. Quando mi ha affidato la formazione, ho pensato subito a quante persone di valore incontriamo nei comuni e a quante potrebbero dare un contributo se avessero l’occasione di farlo. È in Forza Italia, con Antonio e Fulvio, che voglio portare avanti questo lavoro».

Nel quartiere Chiaia di Napoli avete aperto una sede. Cosa ci trova chi vi entra per la prima volta?

«Una persona con cui parlare e un’occasione per dare una mano. Si può partire da una strada in cui la viabilità crea problemi ai residenti e ai negozi o da una proposta per il quartiere. In queste settimane ho incontrato persone che ci hanno chiesto come iscriversi. Mi ha fatto piacere, perché dietro quella domanda c’è spesso qualcuno che ha già in mente una cosa da fare. Da quel momento tocca a noi coinvolgerlo, invitarlo a una riunione e dargli modo di seguire la proposta che ha portato».

Il 28 novembre, al Grand Hotel Vesuvio, darete la parola a commercianti e artigiani. Che cosa vuole sentire da loro?

«Vorrei che raccontassero una giornata di lavoro. Quanto costa tenere aperta una bottega? Quanto tempo serve per formare un apprendista? Che cosa succede a una strada quando chiudono tre negozi di fila? Da imprenditore conosco la responsabilità di pagare gli stipendi ogni mese. A Napoli vogliamo discutere con chi vive questi problemi di affitti, costi dell’energia, sicurezza e passaggio generazionale. Alcune risposte spettano ai Comuni, altre richiedono il lavoro del Parlamento. Il 28 vogliamo capire insieme da quali proposte partire».

Forza Italia ha superato il 10 per cento in Campania alle politiche, alle europee e alle regionali. Con quale ambizione arriva alle amministrative?

«A Napoli vogliamo costruire con gli alleati una proposta di governo per la città. Negli altri Comuni vogliamo valorizzare chi ha amministrato bene e dare spazio a chi porta un’esperienza di lavoro, di associazionismo o di impegno nel proprio quartiere. Mi piacerebbe che, quando arriveremo a comporre le liste, tra i candidati ci fosse anche qualcuno che oggi entra per la prima volta in una nostra sede o viene a parlarci quando il van si ferma nel suo paese”.