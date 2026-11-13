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Microsoft, il blackout di Outlook si allarga: falliscono i tentativi di ripristino, disagi globali

Il colosso di Redmond ammette che gli interventi messi in campo non stanno producendo i risultati attesi

di Enzo Ricci - 13 Novembre 2026

Per ore milioni di utenti nel mondo sono rimasti senza accesso ad alcuni dei servizi digitali più utilizzati di Microsoft. Il grave malfunzionamento che ha colpito Outlook, Teams e Copilot continua infatti a creare problemi su scala globale, mentre l’azienda ha riconosciuto che i tentativi effettuati finora per risolvere l’emergenza non hanno dato gli esiti sperati.

Secondo quanto comunicato dalla stessa Microsoft, all’origine del disservizio ci sarebbe un “carico elevato” che sta interessando parti della propria infrastruttura cloud in diverse regioni del mondo. La situazione ha compromesso l’accesso ai servizi Microsoft 365, la piattaforma in abbonamento che comprende applicazioni come Outlook e Teams.

In un aggiornamento pubblicato su X, il gruppo di Redmond ha ammesso le difficoltà incontrate nel ripristino delle funzionalità: “Abbiamo monitorato lo stato delle modifiche apportate per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti sperati”. L’azienda ha aggiunto di essere impegnata a individuare “percorsi alternativi per aumentare la capacità”, senza però fornire una stima sui tempi necessari per tornare alla piena operatività.

Coinvolti prodotti in 74 Paesi

L’impatto dell’interruzione è stato particolarmente ampio. Secondo Downdetector, piattaforma specializzata nel monitoraggio dei disservizi online, il problema si è diffuso rapidamente a livello internazionale, coinvolgendo i prodotti Microsoft in 74 Paesi e territori nell’arco di circa un’ora. Le segnalazioni hanno interessato utenti nelle Americhe, ma anche in diverse aree di Europa, Asia e Africa.

Tra i casi più rilevanti c’è quello della Nuova Zelanda. Il Ministero degli Esteri ha dichiarato che la propria capacità di ricevere posta elettronica è stata compromessa dall’interruzione globale, precisando che il problema riguarda anche ambasciate, consolati e uffici di rappresentanza neozelandesi nel mondo. Nelle prime fasi dell’emergenza Microsoft aveva parlato di anomalie concentrate “nelle Americhe”, salvo poi confermare che le difficoltà di connettività interessavano utenti Microsoft 365 “in qualsiasi regione”. In un successivo aggiornamento l’azienda ha spiegato di aver individuato una parte dell’infrastruttura sottoposta a un forte sovraccarico, probabilmente responsabile degli errori di connessione registrati da migliaia di utenti.

Ripristino parziale in corso

Nel corso della serata l’azienda ha comunicato di stare tentando di mitigare l’impatto del blackout deviando il traffico verso server non coinvolti dal problema. Poco dopo le 23:00 GMT, ha riferito di osservare un “ripristino parziale“ dei servizi, precisando che il ritorno alla normalità potrebbe avvenire gradualmente man mano che i client degli utenti riusciranno a riconnettersi ai sistemi. Nel frattempo, è stata registrata una diminuzione delle segnalazioni in alcune aree, tra cui Washington e Hong Kong. Tuttavia, migliaia di utenti continuano a riportare problemi non solo con Outlook, ma anche con Teams e con l’assistente di intelligenza artificiale Copilot, segno che il percorso verso il completo ripristino dei servizi non è ancora concluso.

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