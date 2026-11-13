Politica

L’opposizione risponde all’appello di Meloni ma non perde l’occasione di fare polemica

L’appello a collaborare per fronteggiare le minacce alla cybersicurezza lanciato da Giorgia Meloni è stato ufficialmente raccolto, ma non si è perso tempo a puntualizzare che la definizione delle misure da mettere in campo è in capo esclusivamente al governo

di Giuseppe Ariola - 13 Novembre 2026

Da che mondo è mondo la risposta agli attacchi terroristici, di qualsiasi natura essi siano, non può che essere politicamente corale. Non è solamente una questione di responsabilità istituzionale, ma anche di opportunità. Dividersi dinanzi a un pericolo che può colpire indistintamente chiunque significa, infatti, fare il gioco di chi ha l’obiettivo di seminare il caos. E di indurci ad avere paura. Proprio come accaduto con i finti allarmi bomba nelle scuole degli ultimi giorni che hanno fatto emergere, sulla scorta di una strategia tanto vigliacca quanto banale, la centralità sempre maggiore della cybersicurezza. E, soprattutto, la necessità di un fronte comune per sterilizzare il tentativo di destabilizzare l’intero Paese facendo ignobilmente leva addirittura su bambini e adolescenti.

Il vertice con l’opposizione

Proprio questo era il principale obiettivo del vertice tra il governo e tutti i leader dei partiti dell’opposizione convocato ieri a Palazzo Chigi. Seguito, ovviamente, dall’opportunità di rendere partecipi i partiti di minoranza dell’effettiva portata del pericolo a seguito dei primi riscontri ottenuti dagli apparati di intelligence. Insomma, si è seguita la strada più giusta e lineare nell’ottica di un sano rapporto tra maggioranza e opposizione. Pur nelle fisiologiche differenze e nell’ovvia distinzione tra i rispettivi ruoli. Eppure, anche in questa circostanza l’opposizione italiana non ha mancato di distinguersi. Nonostante i toni siano stati pacati, la sostanza è che dal centrosinistra, con la sola eccezione di Carlo Calenda, è emersa una certa dose di polemica. L’appello a collaborare per fronteggiare le minacce alla cybersicurezza lanciato da Giorgia Meloni è stato ufficialmente raccolto.

Dall’intento unitario alla polemica

Ma non si è perso tempo a puntualizzare che la definizione delle misure da mettere in campo è in capo esclusivamente al governo. Una considerazione chiaramente superflua. E proprio per questo assume una dimensione inutilmente polemica. Tanto più se accompagnata dalla precisazione per la quale è stato accolto lo spirito unitario del vertice, ma che sulla risposta del governo non c’è intenzione di fornire nessuna “delega in bianco”, come ha tenuto a sottolineare la segretaria del Pd Elly Schlein. Stesso spartito anche quello utilizzato da Giuseppe Conte: “Siamo stati invitati a far proposte, ma le proposte deve farle il governo e noi valutiamo”, ha sottolineato il leader del Movimento 5 Stelle. Da qui ai commenti dai tratti ancora più polemici il passo è stato brevissimo.

Una risposta di circostanza

In particolare da Avs sia Nicola Fratoianni che Angelo Bonelli hanno puntato il dito contro le poche risorse destinate alla cybersicurezza a fronte degli stanziamenti per le armi. A distinguere tra metodo e merito dell’incontro ci ha invece pensato Matteo Renzi. Si è detto soddisfatto del primo ma non del secondo, invocando più “competenza, più serietà e meno amichetti nei posti che decidono” su un dossier come quello della sicurezza informatica. La percezione è quindi che alla richiesta di unità della Presidente del Consiglio l’opposizione abbia risposto “presente” solo perché non poteva fare diversamente. Ma, purtroppo, l’intenzione di muoversi tutti insieme come un’unica falange contro un nemico comune, rinunciando a polemiche e sterili obiezioni, non sembra essere realmente sul tavolo.

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