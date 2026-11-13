Attualità

Un abbraccio oceanico per Leone XIV

di Giovanni Mauro - 13 Novembre 2026

Il ritorno alle radici dell’America Latina non è soltanto un pellegrinaggio apostolico, ma una vera e propria onda d’urto emotiva e spirituale. Il viaggio di Papa Leone XIV tra Uruguay, Argentina e Perù si sta trasformando in uno degli eventi di piazza più imponenti della storia recente del continente.

Da Montevideo a Buenos Aires, fino all’arrivo trionfale a Lima – dove si attendono oltre tre milioni di persone tra la capitale e la sua amata Chiclayo – il Pontefice statunitense, ma profondamente latinoamericano nell’anima, sta raccogliendo un’adesione oceanica che va ben oltre la semplice curiosità mediatica.

Ma cosa ha smosso queste moltitudini? Per comprendere questo fenomeno bisogna guardare alla biografia stessa di Robert Francis Prevost. Non siamo di fronte a un leader percepito come distante o puramente istituzionale, bensì a un pastore che torna “a casa”.

In Argentina, terra natale del suo predecessore Francesco – che non riuscì mai a tornarvi da Pontefice – la presenza di Leone XIV ha colmato un vuoto atteso per oltre un decennio, offrendo a un Paese ferito da profonde crisi economiche e polarizzazioni sociali un’occasione di riconciliazione e speranza.

L’immagine più potente

In Perù, dove ha vissuto per vent’anni come missionario e poi vescovo di Chiclayo, ottenendo anche la cittadinanza, il legame è ancora più viscerale: il popolo peruviano non accoglie un ospite illustre, ma il proprio “Don Rob“, un uomo che ha camminato nel fango delle periferie e condiviso le fatiche quotidiane della gente.

L’immagine più potente di questa doppia appartenenza si è consumata proprio a Lima, durante la cerimonia di benvenuto: vedere il capo della Chiesa universale cantare a memoria, con voce ferma ed emozionata, l’inno nazionale peruviano accanto al presidente della Repubblica ha rappresentato un cortocircuito simbolico straordinario. In quel gesto non c’era alcuna sudditanza politica, bensì il segno tangibile di un’incarnazione autentica: l’universalità del papato che non cancella i legami terreni, ma li assume e li custodisce, mostrando al mondo che si può essere pastori di tutti proprio perché si è stati davvero figli e cittadini di un popolo preciso.

Questa familiarità si riflette direttamente nei contenuti del suo magistero itinerante, scandito dai tre motti scelti per le diverse tappe: «Vi annuncio una grande gioia» in Uruguay, «Benvenuti tutti, andate e annunciate» in Argentina e «Apriamo il cuore» in Perù. Al centro dei suoi discorsi alle autorità civili e al mondo del lavoro emerge con forza il tema della dignità umana come argine alle disuguaglianze.

L’attenzione verso i più fragili

In un continente segnato da tensioni politiche e precarietà, Leone XIV richiama la politica alla responsabilità verso i più fragili, i detenuti – visitati sia a Buenos Aires sia a Lima – e i popoli indigeni, chiedendo una giustizia sociale che non lasci indietro nessuno. Sul piano ecclesiale, invece, il Papa invita il clero a fuggire ogni autoreferenzialità, tornando all’essenziale del Vangelo e a una sinodalità concreta, vissuta accanto agli ultimi.

Il cuore pulsante di queste giornate resta però il dialogo diretto, quasi complice, con le nuove generazioni. Dallo Stadio Centenario di Montevideo al Monumento de los Españoles di Buenos Aires, fino agli incontri universitari in Perù, Leone XIV ha scelto di non fare sconti ai ragazzi, sfidandoli con un linguaggio schietto ed esigente. «Cristo non ci ha chiamati alla mediocrità, siate santi», ha ripetuto loro, esortandoli a non lasciarsi rubare la libertà interiore dalle illusioni digitali o dal conformismo.

Più che offrire facili consolazioni, il Pontefice propone ai giovani un protagonismo missionario: li invita a essere artigiani di comunità in un’epoca di solitudini, arrivando persino a cantare con loro i brani della tradizione popolare cristiana, come Alma misionera.

In definitiva, le masse che si riversano nelle strade sudamericane raccontano il bisogno di una guida autorevole ma prossima. Papa Leone XIV non sta soltanto visitando tre nazioni: sta ricucendo la memoria di un continente, dimostrando che la fede, quando parla la lingua della vicinanza e della giustizia, sa ancora muovere i popoli.

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