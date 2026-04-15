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Madame, arriva “Disincanto”. Tutto sul suo nuovo album in uscita venerdì 17

Il nuovo album di Madame arriva venerdì con un progetto più maturo, intenso e profondamente personale.

di Gianluca Pascutti -

Venerdì 17 aprile 2026 esce “Disincanto”, il nuovo album di Madame, terzo capitolo della sua carriera in studio e uno dei dischi più attesi dell’anno. La cantautrice vicentina torna dopo tre anni con un progetto che si presenta subito come un lavoro centrale nel suo percorso artistico, sia per i temi affrontati sia per la cura nella produzione. L’uscita è prevista in contemporanea su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici, con una strategia pensata chiaramente per parlare sia al pubblico streaming sia ai collezionisti di vinili e CD.

Un concept album sul disincanto e sulla consapevolezza

“Disincanto” viene presentato come un concept album che racconta il momento in cui crollano le certezze e si apre una fase nuova, più lucida e più adulta. Al centro ci sono il dubbio, la messa in discussione dei propri modelli e la ricerca di una verità personale, lontana dalle aspettative degli altri. I brani attraversano un arco emotivo che va dall’incanto iniziale alla frattura, fino alla possibilità di una rinascita. Non è un disco di facili slogan, ma un lavoro costruito su domande, fragilità e scelte difficili, con una scrittura che resta riconoscibile ma più matura.

Vinili e CD per collezionisti e fan

Accanto all’uscita digitale, il nuovo album di Madame arriva in una gamma ampia di formati fisici. “Disincanto” sarà disponibile in CD standard, pensato per la distribuzione tradizionale nei negozi e negli store online. È prevista anche una versione di CD autografato, destinata ai fan più affezionati e legata ai canali ufficiali dell’artista e dell’etichetta. È annunciata inoltre una versione di CD nero in esclusiva per una grande piattaforma di e‑commerce, a conferma di una strategia che segmenta il pubblico per canale e formato.

Sul fronte vinile, il disco esce in vinile con poster, formato classico per chi vuole un supporto solido e collezionabile. A questo si affianca un vinile autografato con poster e cover alternativa, edizione limitata pensata come oggetto da collezione, con un forte valore simbolico e affettivo.

Copertina, immaginario e attesa del pubblico

La copertina di “Disincanto” gioca sul rapporto tra valore e prezzo, identità e mercato, con un’estetica essenziale ma carica di significato. L’album arriva dopo un lungo silenzio discografico e porta con sé aspettative altissime, il nome di Madame è ormai stabilmente associato a una scrittura personale, spigolosa, capace di unire linguaggio contemporaneo e profondità emotiva.

Con “Disincanto” la cantautrice si prepara a riaprire il dialogo con il suo pubblico, offrendo un lavoro che promette di segnare una nuova fase della sua storia artistica e di diventare uno dei dischi chiave della stagione musicale italiana.

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