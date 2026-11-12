Malaga, i residenti lottano per non essere cacciati dal centro

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Affitti più che raddoppiati, stop alle nuove licenze turistiche

di Askanews - 12 Novembre 2026

Malaga, 12 nov. (askanews) – Cassette per le chiavi degli appartamenti turistici, depositi bagagli e negozi di souvenir. Nel centro storico di Malaga, una delle mete più visitate della Spagna, i residenti denunciano la progressiva scomparsa della vita di quartiere e l’aumento degli affitti, più che raddoppiati negli ultimi dieci anni secondo il portale immobiliare Idealista.

Nel 2025 la città andalusa, che conta circa 600mila abitanti, ha registrato 1,83 milioni di ospiti negli alberghi. Gli alloggi turistici rilevati dall’Istituto nazionale di statistica spagnolo erano oltre 8mila, il 40% in più rispetto al 2020. In alcune strade del centro quasi un’abitazione su due è destinata agli affitti brevi.

La crisi abitativa ha alimentato le proteste che l’11 novembre hanno portato allo sciopero generale in Spagna, a poche settimane dalle elezioni anticipate del 29 novembre. A Malaga, intanto, il Comune ha sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per gli alloggi turistici, per un massimo di tre anni, e sta rivedendo il piano urbanistico. L’amministrazione cerca un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle di un settore che dà lavoro a circa 50mila persone.

“Quando il quartiere perde la sua identità, perdi i negozi, perdi i servizi che può offrirti la vita in un quartiere più o meno normale – dice Monica Reino, residente nel centro di Malaga

– E non dobbiamo dimenticare che Malaga è sempre stata una città turistica. Prima non era mai successo niente, voglio dire, quando la gente alloggiava negli alberghi non c’erano conflitti, mentre con gli appartamenti turistici sono arrivati i conflitti. Quindi un motivo ci sarà”.

Carlos J. Carrera Lòpez, presidente dell’Associazione dei residenti del centro storico di Malaga: “Stiamo subendo una pressione turistica molto forte, che minaccia la vivibilità del quartiere. Quindi ormai la nostra battaglia è fare in modo che qui continuino a esserci residenti”. Per Francisco Miguel Lòpez Munoz, residente e responsabile di un banco alimentare, “il lavoratore ha convissuto con il turista. Il turista veniva qui, negli alberghi, e il lavoratore ne traeva naturalmente beneficio, grazie ai lavori nelle pulizie, nei bar, insomma come manodopera al servizio del turismo. Ma è vero che il turista ha spinto via l’operaio, il lavoratore, ha, diciamo, cacciato la classe operaia, i lavoratori, dai centri delle città”.

Carmen Casero Navarro è assessora all’Urbanistica del Comune di Malaga: “Non possiamo demonizzare il turismo, perché molti abitanti di Malaga vivono anche di questo. Ci sono molti piccoli proprietari che destinano la propria abitazione agli affitti turistici perché ne ricavano un reddito, e credo che questo vada rispettato, perché lo fanno nel rispetto della legge. Ma dobbiamo comunque cercare di trovare un equilibrio. Come? Abbiamo fermato, abbiamo sospeso le licenze e rivedremo il piano urbanistico”.