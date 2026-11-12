Attualità

Scuole: quasi 3.800 mail, solo 77 evacuazioni

I dati del Cisr: in 36 istituti le attività sono riprese già in mattinata

di Pietro Pertosa - 12 Novembre 2026

Stamattina è andata male ad Andropov e ai suoi giannizzeri del fantomatico Misoginistan: solo 77 scuole (e sono ancora troppe) hanno disposto le evacuazioni per gli studenti e le classi. E di queste ben 36 hanno ripreso già in giornata le ordinarie attività scolastiche. Oggi pomeriggio si è riunito, come previsto, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Al tavolo c’erano il sottosegretario alla Presidenza e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e i componenti tecnici.

Quante evacuazioni questa mattina

Il nuovo allarme bomba non ha causato troppi sconquassi in giro per il Paese. Dai numeri snocciolati dal Cisr è emerso infatti che oggi le scuole raggiunte da minacce via e-mail sono state 3.778. Dati che, riferiscono da Palazzo Chigi, sono ancora provvisori. A fronte di questo numero imponente di mail e minacce, le evacuazioni sono state “solo” 77, e in 36 di queste scuole l’attività didattica è ripresa nella stessa mattinata. Insomma, niente caos e nessuna confusione paragonabile a quella che si è registrata nella giornata di ieri quando più di 6mila scuole italiane hanno ricevuto il messaggio degli hacker disponendo l’abbandono delle classi e la sospensione delle attività didattiche.

Il nuovo protocollo

Quello che è al centro dell’incontro è il nuovo protocollo che è già attivo. E che ha evitato il fuggi fuggi generale. Con le nuove regole, le evacuazioni non potranno essere disposte a fronte di una semplice mail tantomeno a fronte di un invio massivo di minacce cibernetiche. I presidi, se del caso, dovranno investire della questione i Prefetti a cui rimane la facoltà, in caso di ulteriori elementi che possano davvero lasciar balenare la possibilità seria di una minaccia effettiva, di disporre i provvedimenti del caso.

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