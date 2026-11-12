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Dal ring elettorale alla mano tesa: la scommessa “Trumpcare” del primo senatore musulmano d’America

Il democratico Abdul El-Sayed propone di intitolare a Donald Trump la riforma sanitaria universale

di Cinzia Rolli - 12 Novembre 2026

WASHINGTON — Nella politica americana polarizzata degli ultimi anni, la provocazione spesso viaggia sotto forma di attacco personale. Questa volta, invece, ha preso le sembianze di una proposta legislativa tanto spiazzante quanto pragmatica: intitolare la storica battaglia progressista per la sanità pubblica universale direttamente al presidente repubblicano Trump, ribattezzandola “Trumpcare for All”.

A lanciare la sfida, tra l’8 e l’11 novembre, è stato Abdul El-Sayed, quarantaduenne medico ed epidemiologo statunitense di origini egiziane, appena eletto come primo senatore musulmano nella storia degli Stati Uniti. Vincitore della corsa in Michigan contro il repubblicano Mike Rogers per il seggio lasciato libero dal democratico Gary Peters, El-Sayed entrerà ufficialmente in carica il prossimo 3 gennaio 2027.

L’appello in diretta TV: “Metti il tuo nome sulle cure per tutti”

Il piano del neo-senatore è emerso con chiarezza in due apparizioni televisive nazionali. Prima ospite di Jonathan Karl nel programma This Week su ABC News, e poi intervistato da Kaitlan Collins nello studio di The Source sulla CNN, El-Sayed ha trasformato quello che sembrava un paradosso politico in un invito diretto alla Casa Bianca.

Rivolgendosi alle telecamere con un messaggio indirizzato personalmente al presidente, il futuro senatore del Michigan ha affermato: “Donald, se stai guardando, possiamo metterci sopra il tuo nome. So che ti piace mettere il tuo nome sulle cose. Puoi finalmente mantenere la promessa non mantenuta in America di garantire a tutti l’assistenza sanitaria”.

Alla domanda della giornalista della CNN che gli chiedeva se la sua fosse una battuta ironica, El-Sayed ha replicato con fermezza di essere assolutamente serio, spiegando che l’etichetta della legge è del tutto irrilevante rispetto alla sostanza. “Non mi interessa come si chiami. Voglio che le persone abbiano l’assistenza sanitaria in questo Paese”.

Il senatore entrante che ha fatto di Medicare per Tutti il fulcro della sua campagna, ha dichiarato che accetterebbe il marchio del presidente in cambio di un sistema che garantisca agli americani una copertura dalla culla alla tomba senza dover pagare ticket, premi o franchigie.

I dati

Secondo i dati citati dallo stesso El-Sayed, i cittadini americani accumulano oggi circa 225 miliardi di dollari in debiti sanitari, un’emergenza che impedisce a milioni di persone di curarsi per timore dei costi.

Per cogliere fino in fondo la portata di questa mossa basta ritornare per un attimo al mese di ottobre. Dal palco di un comizio, Donald Trump aveva preso di mira proprio l’identità religiosa di El-Sayed, arrivando a dire che sarebbe stato “l’unico senatore a dover passare sotto un metal detector prima di entrare al Senato”. Una frase che aveva infiammato la corsa del Michigan, trasformandola in uno scontro simbolico tra due visioni opposte del Paese.

Proprio per questo la scelta di tendere la mano all’indomani del voto pesa ancora di più. Nonostante le tensioni della campagna elettorale e il silenzio finora mantenuto dalla Casa Bianca, il neo-senatore ha evitato di restare intrappolato nella contrapposizione personale, spiazzando entrambi gli schieramenti. Da un lato costringe Trump e i conservatori a misurarsi non più con un bersaglio identitario, ma con un tema concreto e sentito anche dagli elettori repubblicani come il costo delle cure. Dall’altro sorprende l’ala più tradizionale dei democratici, abituata allo scontro frontale e poco incline a cedere la paternità simbolica di una riforma storica.

La mossa di El-Sayed dal punto di vista comunicativo è assolutamente vincente.

Se la Casa Bianca dovesse ignorare l’offerta, il neo-senatore potrà sostenere di aver cercato un terreno comune nell’interesse dei cittadini; se invece dovesse aprirsi uno spiraglio, avrebbe ottenuto un risultato storico.

Sul piano legislativo, tuttavia, la strada resta estremamente in salita. La riforma Medicare for All, che prevede un sistema sanitario a pagatore unico finanziato dallo Stato, incontra da decenni la ferma opposizione del Partito Repubblicano, delle grandi compagnie assicurative e persino di una parte moderata dello stesso Partito Democratico. Trasformare uno slogan televisivo in una legge approvata dal Congresso richiederà molto più di un cambio di nome.

Resta comunque un fatto importante: l’aver rimesso al centro dell’agenda politica un tema rimasto irrisolto e di assoluta importanza nazionale.

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