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Guida Michelin 2027, Quid – Unique Italian Dining conquista la prima Stella: è Opening of the Year 2027

di Redazione - 12 Novembre 2026

(LaPresse)- Il ristorante romano è stato aperto pochi mesi fa da Allianz Italia: un progetto sviluppato da Enrico Bartolini insieme allo Chef Resident Juan Camilo Quintero

Roma accoglie una nuova stella nel proprio firmamento gastronomico. È quella di Quid– Unique Italian Dining, il ristorante aperto da Allianz Italia all’interno di Palazzo Marignoli, nel cuore della Capitale, con Juan Camilo Quintero Chef Resident e la guida di Enrico Bartolini. Un riconoscimento che l’edizione 2027 della prestigiosa Guida rossa ha scelto di assegnare a pochi mesi dall’apertura, avvenuta lo scorso maggio, e che avvalora il progetto sviluppato da Enrico Bartolini insieme allo Chef Resident Juan Camilo Quintero, interprete di un messaggio gastronomico personale e contemporaneo.Alla stella si aggiunge il riconoscimento Opening of the Year 2027, che premia Quid tra le aperture più significative dell’anno, insieme alla selezione speciale “Passion Dessert”, che riconosce i ristoranti che si distinguono per l’eccellenza dei dessert e per la qualità dell’esperienza offerta attraverso le loro creazioni dolci. Per Quid è un esordio importante nel panorama dell’alta ristorazione stellata, per il Gruppo Enrico Bartolini un ulteriore traguardo che si somma alla riconferma delle Stelle Michelin a tutti gli altri ristoranti.

“La Stella al Quid è una gioia particolare, perché arriva a pochi mesi dall’avvio di un progetto in cui crediamo profondamente in un contesto straordinario per la città di Roma”, commenta Enrico Bartolini. “Juan ha una sensibilità molto personale, una capacità di leggere la materia e trasformarla in una cucina concreta, gustosa, elegante, pulita e comprensibile. Mi sono emozionato anche per il riconoscimento di Apertura dell’Anno e per la selezione Passion Dessert, entrambi premiano il talento e il grande lavoro di Juan e di tutta la squadra. Sono altrettanto felice che tutte le nostre insegne abbiano confermato le proprie Stelle. Amo l’Italia e la ricca biodiversità di ogni luogo, in città come in provincia, e sono orgoglioso che tutte le persone che lavorano con passione e dedizione nei nostri ristoranti abbiano sposato questo pensiero. A ognuno di loro va la mia gratitudine. Le stelle non sono un traguardo, ma uno stimolo a continuare a crescere, mantenendo viva la curiosità e il desiderio di migliorarsi”.

“Quid nasce dall’incontro tra la visione della proprietà, Allianz Italia, e la collaborazione con Enrico Bartolini, con il quale condivido da anni un percorso professionale e una comune idea di cucina”, aggiunge Juan Camilo Quintero. “Abbiamo unito le nostre esperienze per dare vita a un progetto unico nella Capitale, dove arte, architettura e gastronomia dialogano in un contesto straordinario, tra gli spazi di Palazzo Marignoli e la sua magnifica terrazza panoramica con vista su Roma e San Pietro. Ricevere la Stella Michelin dopo appena sei mesi dall’apertura ed essere premiati come Apertura dell’Anno è per noi motivo di grande orgoglio e una forte motivazione a proseguire nel percorso di crescita. Ringrazio Michelin Italia anche per il premio che abbiamo ricevuto per la pasticceria. Sono riconoscimenti che appartengono a tutta la squadra, di cucina e di sala, e che ci incoraggiano a contribuire affinché Roma rafforzi sempre più il proprio ruolo di riferimento gastronomico in Italia e in Europa.”

“Questa Stella Michelin e il riconoscimento di Apertura dell’Anno premiano il talento di Juan Camilo Quintero e di tutta la squadra, oltre a confermare la bontà del progetto Quid – Unique Italian Dining e il valore della partnership che da anni ci lega a Enrico Bartolini, già protagonista del successo de Il Poggio Rosso al Borgo San Felice Resort in Toscana, di proprietà del Gruppo Allianz, che ha visto la riconferma della Stella Michelin sotto la guida dello Chef Stelios Sakalis”, afferma Maurizio Devescovi, Amministratore Delegato di San Felice. Accolto all’interno di Palazzo Marignoli, storico edificio di fine Ottocento in Piazza San Silvestro, parte del patrimonio immobiliare Allianz, una location unica con una bellissima terrazza con vista mozzafiato a trecentosessanta gradi sulla città, Quid nasce dall’incontro tra alta cucina, arte e architettura. Il palazzo, restituito alla città grazie a un importante progetto di riqualificazione promosso da Allianz, è oggi la cornice di un’esperienza gastronomica in cui ogni elemento, dagli spazi alla cucina, concorre a delineare un’identità precisa.