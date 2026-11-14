Las Vegas accende i fantasmi: ecco il museo dei neon (non) spenti

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Le stelle della Strip tornano a brillare grazie

di Askanews - 14 Novembre 2026

Las Vegas, 14 nov. (askanews) – A Las Vegas tutto sembra fatto per durare una notte: un spettacolo, un matrimonio, una mano di carte, un sogno di vincita. Poi arriva il mattino, le luci si spengono e la città cambia pelle. Ma nel Neon Museum, poco lontano dalla Strip, il passato non viene archiviato. Viene riacceso.

Il museo custodisce un percorso all’aperto tra insegne al neon provenienti da hotel, casinò, ristoranti e locali che hanno fatto la storia di Las Vegas. Lettere giganti, frecce luminose, animali stilizzati e nomi di locali scomparsi giacciono affiancati in uno spazio che sembra un set cinematografico abbandonato. Talora storie di rivincita sui prepotenti, talora ricordi di tempi passati, ma mai archiviati del tutto.

Di giorno, la ruggine e il deserto dominano. Di notte, quando alcune insegne tornano a illuminarsi, il passato della città recupera la propria voce. Qui non si guarda soltanto all’estetica retro. Si comprende come Las Vegas abbia costruito la propria identità con la luce. Prima dei grattacieli, delle fontane e degli spettacoli digitali, erano i neon a dire ai viaggiatori: fermati, entra, dimentica tutto. Erano promesse scritte in vetro, gas e corrente elettrica.

Ogni insegna conserva un capitolo. Il nome di un hotel chiuso, il logo di un ristorante amato, la scritta di un casinò che non esiste più. Sono oggetti fragili, ma anche documenti: raccontano il gusto, l’economia, le mode e le illusioni di una città impossibile che ha sempre venduto il futuro. E in fondo, il Neon Museum non chiede di provare nostalgia. Chiede di guardare meglio. Perché a Las Vegas, dove tutto viene sostituito con velocità vertiginosa, salvare un’insegna significa impedire alla memoria di essere soltanto una fragile promessa di luce.

Il museo è tra le mete consigliate da Visit Las Vegas e Brand Usa.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini di Askanews