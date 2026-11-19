Politica

Meloni parla alle mamme: “Nessuna donna dovrebbe scegliere tra figli e lavoro”

Il video della premier sulla manovra, i bonus e il bollo auto

di Pietro Pertosa - 19 Novembre 2026

Giorgia Meloni torna a parlare di manovra e stavolta lo fa rivolgendosi alle mamme. La premier nella sua pillola video pubblicata sui social ha spiegato le ragioni alla base del rafforzamento dei bonus riconosciuti alle donne e alle lavoratrici italiane. “Per molte mamme ogni giornata significa tenere insieme il lavoro, i figli, gli orari, le spese. Un impegno che molto spesso, diciamoci la verità, viene dato per scontato e che invece merita un sostegno concreto. Per questo la manovra per il 2027 prevede di portare il bonus mamma a 100 euro al mese e di renderlo permanente fino a 1200 euro all’anno senza tasse e senza aumentare l’Isee”.

Meloni e le mamme lavoratrici

La premier Meloni ha poi aggiunto: “Il bonus è destinato alle mamme che lavorano, dipendenti autonome, con almeno due figli e un reddito da lavoro fino a 40.000 euro l’anno”. Ma non è tutto. “Con due figli il sostegno dura fino ai 10 anni del secondo, con tre o più figli fino ai 18 anni del più piccolo. In più rafforziamo ancora il congedo parentale. Con questa manovra portiamo da 3 a 4 i mesi pagati all’80% per tutti, ma non solo. I mesi salgono a 5 per il secondo figlio e a 6 dal terzo figlio in poi”. Infine, spiega la presidente del consiglio dei ministri. “È previsto un aiuto anche per le mamme e i papà che lavorano in proprio fino a 500 euro al mese per pagare una babysitter o il nido. Si può utilizzare per un massimo di 3 mesi in alternativa all’indennità per il congedo parentale per gli autonomi”.

Di nuovo il bollo

Meloni ha poi parlato alle mamme del bollo auto. “Per le famiglie con almeno quattro figli di cui almeno uno minorenne, è previsto un rimborso fino a 385 euro l’anno per il bollo di un’auto da 6 a 9 posti con una potenza fino a 133 kW”. Quindi la premier ha concluso. “Sono sostegni che aiutano ad affrontare le spese di ogni giorno, a tenere insieme lavoro e famiglia, perché nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra diventare madre e continuare a lavorare. Deve poter scegliere la vita che desidera con gli strumenti adatti a realizzarla e questa è la libertà che noi vogliamo sostenere”.

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