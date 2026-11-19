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Ben Shelton trema ma non sbaglia, semifinale a un passo

Sarà il più giovane statunitense ad arrivare a questo traguardo?

di Giorgio Brescia - 19 Novembre 2026

Battuto Rafael Jodar in due set: Ben Shelton mantiene viva la corsa alle Nitto ATP Finals di Torino. Sul veloce dell’Inalpi Arena, il ventiquattrenne di Atlanta ha superato con il punteggio di 7-6(8), 7-5 il giovane spagnolo al termine di una battaglia di intensa brillantezza tattica.

Perché Shelton è il tennista di oggi?

Il match si è rivelato un severo banco di prova per il numero 4 del ranking ATP. Nel primo set, Shelton si è aggrappato alla potenza incisiva del suo servizio, annullando due set point in un tiratissimo tie-break prima di chiudere sul 10-8.

Nella seconda frazione, l’americano ha preso il largo sul 4-2. Poi, ha dovuto subire il rientro del ventenne debuttante madrileno, risalito fino al 5-5. Nel momento decisivo, ha ripreso in mano il pallino del gioco. Jodar costretto all’errore nell’undicesimo game, chiusura sul 7-5 al secondo match point.

E ora?

Con questo successo, Shelton chiude la fase a gironi con due vittorie e una sconfitta. L’americano resta ora in attesa del risultato tra Alexander Zverev ed Arthur Fils. Punta a diventare il più giovane statunitense in semifinale al torneo dei maestri dai tempi di Andy Roddick nel 2004.

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