Esteri

Trump agli europei: “Basta miliardi a Kiev”, gelo sulla linea degli aiuti

Secondo Politico, il presidente americano avrebbe invitato gli alleati dell'Ucraina a frenare la spesa militare

di Ernesto Ferrante - 19 Novembre 2026

L’ennesima crepa nel fronte occidentale a sostegno dell’Ucraina arriva da Donald Trump. Secondo quanto riportato da Politico, citando tre funzionari europei informati sui fatti, il presidente degli Stati Uniti sarebbe intervenuto telefonicamente alla riunione della Coalizione dei volenterosi in corso a Berlino esprimendo forti dubbi sulla necessità di continuare a destinare ingenti risorse militari a Kiev.

Trump frena sugli aiuti a Zelensky

Trump avrebbe invitato gli alleati europei a rallentare gli aiuti, mettendo apertamente in discussione la strategia seguita finora dalle principali capitali del continente. Una posizione che rischia di alimentare nuove tensioni tra Washington e i partner europei.

“Putin pronto a trattare”, il messaggio agli europei

La telefonata sarebbe arrivata poche ore dopo gli incontri del leader americano con il presidente russo Vladimir Putin e con il leader cinese Xi Jinping. A bordo dell’Air Force One, il tycoon avrebbe inoltre riferito agli alleati che, a suo giudizio, Putin sarebbe seriamente intenzionato ad avviare negoziati per porre fine alla guerra. Un messaggio che potrebbe segnare un ulteriore cambio di tono nella politica americana sul conflitto ucraino e riaprire il dibattito sul futuro degli aiuti occidentali a Kiev.

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