Tra frenate sul rosso e strappi diplomatici: Meloni al vertice di Berlino
Un "siparietto" che va oltre il tappeto rosso di Berlino
Un’auto ufficiale che supera il tappeto rosso, una retromarcia imprevista e il cancelliere Friedrich Merz che a Berlino accoglie Giorgia Meloni con una battuta carica di sottotesto: «Giorgia, vai troppo veloce».
Meloni e Merz, cosa significa il “siparietto” di oggi?
Il siparietto sulla passerella della Cancelleria berlinese sembra catturare la complessa dinamica del vertice della Coalizione dei Volenterosi. Tra i leader europei — con Macron, Tusk e i vertici della Nato — la premier italiana cerca di calibrare il passo.
La Germania e gli alleati spingono sull’acceleratore per definire le garanzie di sicurezza e le forze di deterrenza in Ucraina. Roma impone la propria forza d’inerzia: sostegno diplomatico incrollabile a Kiev, alt fermo all’ipotesi di stivali italiani sul terreno.
E la “velocità” evocata da Merz?
La frase riassume il dilemma della leadership europea. La fretta di blindare il tavolo negoziale per non farsi scavalcare dai grandi attori globali. Ma pure la necessità per Palazzo Chigi di distinguere nettamente l’impegno politico-finanziario dalle missioni militari dirette.
Fuori delle stanze berlinesi, lo scambio sul tappeto rosso svela la vera sfida di Meloni. Dimostrare di essere pienamente nel motore della diplomazia europea senza farsi travolgere dalle accelerazioni altrui.
In un vertice chiamato a disegnare la sicurezza del Continente, la premier rivendica la propria andatura. Integrata nel coordinamento dell’E5, fermissima sui paletti nazionali.
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