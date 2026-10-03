Milano Drawing Week: il disegno che ci sorprende e diverte

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Presentato il programma dal 21 al 29 novembre 2026

di Askanews - 3 Ottobre 2026

Milano 3 ott. (askanews) – Per nove giorni Milano mette il disegno al centro: 10 mostre tra istituzioni e gallerie; artisti contemporanei in dialogo con i maestri del Novecento e un programma di talk, workshop, incontri e azioni collettive diffuso in città. Il progetto Milano Drawing Week ideato e curato da Collezione Ramo è giunto alla sua sesta edizione ed è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano. È la dimensione aperta e partecipata a caratterizzare questa edizione: scoprire quanto il disegno possa sorprenderci e divertirci e soprattutto farci stare meglio. Le ricerche scientifiche più recenti sottolineano sempre più i benefici del disegno sulla salute: riduzione del cortisolo, rafforzamento delle connessioni neuronali, aumento delle sinapsi, allenamento della memoria, miglioramento del pensiero critico, dell’attenzione e della serenità psichica.

La curatrice della Milano Drawing Week e della Collezione Ramo, Irina Zucca Alessandrelli ha raccontato ad askanews le novità della nuova edizione: “La Milano Drawing Week quest’anno è alla sesta edizione dal 21 al 29 novembre 2026. Comincerà il 20 novembre con la nostra festa di opening, quest’anno in concomitanza con l’apertura della mostra di Ericailcane presso la Cittadella degli Archivi. E poi, dal giorno dopo, tutte le gallerie saranno aperte. Il format rimane quello di selezionare da parte mia ogni anno un’artista che disegna e allo stesso tempo offrire la possibilità all’artista di guardare tutte le opere nella Collezione Ramo e di scegliere uno dei maestri del Novecento che vorrebbero mettere nella propria mostra. Ci sono questi abbinamenti che spesso sono una sorpresa. Il premio al miglior artista quest’anno coinciderà con una residenza offerta a Londra presso il Worlding Project, che è una residenza diretta da Joana Neves, una curatrice esperta di disegno che dirige anche Drawing Now, la fiera di disegno contemporaneo di Parigi. Quest’anno facciamo la prima collaborazione con l’archivio che rimarrà nel format del futuro, un archivio di un artista del Novecento di cui andiamo a scegliere delle opere su carta inedite da presentare in una mostra e quest’anno sarà l’Archivio Scanavino. Ci sarà poi da Frab’s Magazines la presentazione di The Drawer, un magazine parigino dedicato al disegno. E poi ci sarà un talk alla Pinacoteca Ambrosiana, che è la casa del Cartone di Raffaello, quindi per noi è un luogo per antonomasia dedicato al disegno a Milano. Abbiamo invitato l’artista Roberto Cuoghi a discutere con un avvocato, Elisa Vittone, sulla tutela dei diritti d’autore legati al disegno legati allo stile di un artista. Ci confrontiamo e solleviamo anche dei temi sul disegno contemporaneo e su come oggi sta evolvendo il disegno e allo stesso tempo incoraggiamo la gente a buttarsi in questa pratica che fa bene ed è in fondo un modo per rivolgersi a tutta la città, un pubblico trasversale, perché tutte le mostre e gli eventi sono gratuiti. Cerchiamo di far disegnare adulti e bambini in tutti i modi, quindi non solo andare a vedere il disegno ma anche partecipare. Ci sarà uno sketch meeting presso la Chiesa Museo di San Fedele, poi ci sarà la Scuola di Santa Rosa, che si troverà da UFO, quindi una scuola di artisti che disegnano e con cui si può disegnare insieme bevendosi un aperitivo. Ci saranno dei workshop per bambini e adulti. Quello per adulti è basato sull’idea del disegno brutto che significa un po’ lottare con questa idea che tutti dicono “non so disegnare, ho il blocco, non sono capace” perché appunto siamo tutti capace ed è proprio un workshop che libera la mano e sblocca in questo senso. I bambini invece saranno impegnati in un workshop sul collage. Ci sarà anche un artista Gabriella Ciancimino che farà una performance di numerologia leggendo proprio le carte ai visitatori. Vi aspettiamo tutti alla mostra di Ericailcane: tra l’altro rarissimo vedere i disegni di uno street artist dai suoi quaderni. Dalla carta questi protagonisti, questi animali passano su dei grandi muri, quindi si trasformano in grandi murales in giro per le città del mondo. È la prima volta che analizziamo la produzione artistica di uno street artist”.

La Collezione Ramo, unica collezione interamente dedicata al disegno italiano del XX e XXI secolo e composta da circa 800 opere, mette a disposizione degli artisti invitati una selezione del proprio patrimonio. Ciascuno è chiamato a scegliere un’opera con cui confrontarsi, generando una mostra concepita appositamente per Milano Drawing Week. Ne nascono accostamenti che producono cortocircuiti, distanze e nuove letture: Massinissa Selmani con Lucio Del Pezzo da Umberto Di Marino, Francesco Snote con Antonio Donghi da Matta, Nicole Colombo con Alighiero Boetti da Triangolo presso Marco Piva Studio, Roberto De Pinto con Bruno Munari da Francesca Minini, Margarita Gluzberg con Fausto Melotti da Alam Pearl presso Ace, Damir Ocko con Lucio Fontana da Tiziana Di Caro presso Spazio Osart, Mattia Barbieri con Mario Schifano da Rizzuto Gallery presso Park Associati, Hernan Pitto Bellocchio con Alighiero Boetti da Artnoble Gallery presso Studio Lombard in viale Premuda.