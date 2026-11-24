Cronaca

Emanuela Orlandi, si riapre la pista dei telefonisti: si cerca un uomo misterioso

di Roberta Rizzo - 24 Novembre 2026

Nuovi sviluppi nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana di cui si sono perse le tracce il 22 giugno 1983 a Roma. A distanza di 43 anni, l’attenzione degli investigatori torna a concentrarsi sulle telefonate anonime ricevute dalla famiglia della ragazza dopo la sua sparizione.

Gli ultimi accertamenti scientifici dei carabinieri del Ris avrebbero infatti fatto emergere elementi riconducibili a un uomo mai individuato in precedenza. La sua identità, tuttavia, rimane ancora sconosciuta.

Emanuela Orlandi, cosa emerge dalle nuove indagini

Al centro degli approfondimenti investigativi c’è una chiamata ricevuta dalla famiglia Orlandi pochi giorni dopo la scomparsa della giovane. Le analisi condotte dagli specialisti del Reparto investigazioni scientifiche avrebbero consentito di circoscrivere un particolare profilo maschile. Si tratta di una figura che non sarebbe emersa nei precedenti filoni d’inchiesta.

Gli investigatori stanno quindi cercando ulteriori riscontri per ricostruire il possibile ruolo dell’uomo nella vicenda. Inoltre, sarà necessario verificare eventuali rapporti con altre persone già finite all’attenzione degli inquirenti. A coordinare le indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri è la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma.

Caso Orlandi, torna al centro la pista dei telefonisti

Quella dei telefonisti rappresenta una delle piste storiche del caso. Nei giorni successivi alla sparizione di Emanuela, infatti, diverse persone contattarono la famiglia della quindicenne. Tra queste figuravano anche due uomini che si presentarono con i nomi di Pierluigi e Mario. Nel corso degli anni, le telefonate sono state oggetto di numerosi approfondimenti, senza tuttavia consentire di ricostruire definitivamente quanto accaduto.

Le nuove analisi potrebbero dunque offrire ulteriori elementi utili alle indagini. Resta però da stabilire se il misterioso interlocutore disponesse realmente di informazioni sulla scomparsa.

Un mistero lungo oltre quarant’anni

Emanuela Orlandi scomparve dopo aver frequentato una lezione di musica nella scuola di Sant’Apollinare, nel centro di Roma. Da allora, numerose ipotesi investigative hanno coinvolto ambienti criminali, religiosi e istituzionali. Nonostante le inchieste giudiziarie e il lavoro della Commissione parlamentare, il destino della ragazza rimane sconosciuto.

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