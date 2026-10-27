Economia

Modello Bufala, il Sud fa scuola e guarda al mercato globale

Il ruolo di un'eccellenza, la ricerca di soluzioni per la filiera

di Dave Hill Cirio - 27 Ottobre 2026

Al via del World Buffalo Congress 2026 a Sorrento, l’attenzione del comparto agroalimentare sulle eccellenze del Made in Italy. E la comunità scientifica, le istituzioni e gli operatori davanti a un passaggio cruciale: celebrare un successo produttivo consolidato e insieme affrontare con il dovuto rigore i nodi strutturali che ancora ne condizionano il pieno sviluppo sui mercati.

Il World Buffalo Congress

L’appuntamento, che torna in Italia dopo vent’anni e vede schierati l’Università Federico II con il Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, riserva numeri imponenti.

Venti Paesi rappresentati, 283 studi scientifici presentati – guidati dall’Italia con 82 lavori, seguita da potenze agricole come India e Pakistan – e 500 ospiti e relatori. Un punto di riferimento globale. Dietro la vetrina, interrogativi reali. Quale ruolo può svolgere la bufala nell’agricoltura e nella società del futuro?

La domanda

Una domanda che impone di superare la semplice retorica del prodotto tipico per addentrarsi nelle dinamiche di un comparto chiamato a rinnovarsi in profondità. Se la Mozzarella di Bufala Campana Dop ha saputo trasformare un retaggio territoriale in una denominazione leader sui mercati internazionali, la quotidianità delle stalle e dei caseifici deve fare i conti con colli di bottiglia non trascurabili.

L’aumento dei costi delle materie prime, le oscillazioni della redditività degli allevamenti, la gestione della sostenibilità ambientale e la necessità di garantire elevati standard di benessere animale rappresentano ostacoli complessi, che richiedono risposte operative.

L’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano, a cura di Chiara Corbo, fotograferà il reale grado di penetrazione tecnologica e digitale nel comparto. A seguire, la tavola rotonda “Storia, economia, trasformazioni: dal divario Nord-Sud alle nuove coordinate dell’agroalimentare”. Un tema che non è una semplice nota di colore, ma il cuore di una riorganizzazione economica profonda. La filiera bufalina rappresenta uno dei rari esempi in cui il Mezzogiorno non insegue, ma veste i panni del pioniere e del modello guida per l’agroalimentare italiano.

La ricerca di soluzioni

Ciò nonostante, affinché questa leadership non resti vulnerabile, è indispensabile superare le storiche strozzature logistiche e infrastrutturali, migliorando la trasparenza e l’integrazione tra produttori e trasformatori.

Il confronto con altri colossi della qualità, come il Parmigiano Reggiano, dimostra come la sfida sia ormai di sistema. In questo quadro, una sfida per la ricerca scientifica affinché diventi un ponte concreto tra gli atenei e le stalle. Gli studi presentati a Sorrento su genomica, nutrizione, efficienza degli allevamenti e qualità del latte non possono rimanere un patrimonio teorico isolato nei laboratori.

La competitività futura dipenderà dalla capacità di convertire il sapere accademico in soluzioni pratiche per gli allevatori del Casertano, del Salernitano e del Basso Lazio. Territori chiamati ad ospitare il Buffalo Tour per 240 delegati esteri da Cina, Colombia e Venezuela. La scommessa sta tutta qui: capire se la filiera saprà trasformare un simbolo di riscatto territoriale in un modello industriale solido, trasparente e proiettato al futuro.

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