Attualità

Natale, tempo di bonus: mamme e pensionati, a chi spetta

Requisiti, importi e termini per ottenere il pagamento delle misure di sostegno

di Martino Tursi - 29 Novembre 2025

A Natale, oltre alle tredicesime, arriveranno anche alcuni bonus. Ecco chi ne avrà diritto e a quanto ammontano le misure decise dal governo per il sostegno alle famiglie. Dicembre si annuncia come un mese un po’ più ricco rispetto agli altri. Perché saranno pagate alcune misure e bonus destinate a rafforzare il budget delle famiglie e a sollevare la situazione economica dei più anziani e dei più fragili.

Natale, tempo di bonus

Il primo bonus riguarderà le mamme. Chiaramente, non tutte. La misura sarà erogata alle donne lavoratrici, che siano dipendenti o autonome. A patto che abbiano almeno due figli a carico e che il loro reddito non superi i 40mila euro complessivi. L’importo previsto è pari a 40 euro per ciascun mese “lavorato” quest’anno, nel 2025. In tutto, però, la somma erogabile non potrà superare la soglia dei 480 euro. Il pagamento avverrà appunto a dicembre.

Un aiuto ai pensionati

L’altro bonus di Natale riguarderà i pensionati. Si tratta dell’erogazione, che avverrà a dicembre, di un importo stimato in circa 155 euro. Pagamento che sarà corrisposto agli over 64 titolari di redditi che siano nelle fasce minime. E che, complessivamente, non superino il trattamento minimo Inps, pari a 7.844,20 euro annui. Si tratta di un limite cogente che viene applicato sulla base di conti molto precisi che prevedono diversi parametri da tener presenti. Che va calcolato sulla base del reddito complessivo del pensionato, sia esso singolo o in coppia, che deve rientrare in specifiche soglie stabilite dalla normativa vigente.