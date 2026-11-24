Attualità

Nell’età delle domande, mettiamo al centro la persona libera

Verso l'evento del 12 dicembre "I Liberali. L'estremo centro", promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi

di Redazione - 24 Novembre 2026

di ALESSANDRO STERPA docente di Diritto Costituzionale all’Università della Tuscia

Che fare con gli algoritmi? Combatterli perché sostituiranno l’essere umano o aiutarli a farlo? Schierarsi con i nuovi luddisti che vogliono distruggere le nuove macchine o con quelli che invece ci vogliono salire sopra come strumenti di potere?

Nessuna delle due strade è il cammino più adeguato, perché dimenticano la ragione della scelta una volta arrivati al bivio: l’obiettivo è, da sempre, rafforzare la centralità della persona umana, lo sviluppo della sua personalità e con essa quello della comunità; sottoporre, insomma, il nuovo non alle regole di ieri, ma ai valori di sempre che hanno guidato lo sviluppo umano garantendo l’espansione delle potenzialità degli individui e riducendo i condizionamenti esterni.

Lo ha detto nero su bianco la Corte costituzionale, con la penna di Luca Antonini, quando ha precisato che la tecnologia, quando elimina barriere all’attività umana, espande la sfera dei diritti e valorizza la dignità umana. Lo dice bene Papa Leone nella sua Magnifica Humanitas che la tecnica fa parte dell’evoluzione umana, quello che conta è il piano assiologico che la caratterizza e, aggiungiamo noi, è molto più probabile che il freno ai rischi dell’IA provenga da un’altra nuova tecnologia che riesca ad agire come un potere che frena.

La “Libertà di tentare”

Ma per nascere deve cambiare il ruolo del diritto. Serve più “libertà di tentare” per gli individui. Siamo schiacciati dal principio di precauzione che frena lo sviluppo e l’impiego di tecnologie già note e di altre nascenti come se volessimo esorcizzare un dato ineludibile: ridisegnare del tutto i paradigmi dell’organizzazione privata e pubblica; un’innovazione che ci costringe a definire un nuovo patto di convivenza oltre le categorie che ormai sono un rifugio illusorio come erano le case a Pompei durante l’eruzione.

Dovremmo conteggiare, per dirla con Giovanni Guzzetta, i danni da mancato impiego delle tecnologie per le cure, la sicurezza e l’organizzazione delle istituzioni: chi risponde di questo “mancato vantaggio”? Occorre fidarsi dell’individuo e consentirgli di scegliere la tecnologia perché si profila ormai un vero e proprio diritto all’innovazione per la persona consapevole e responsabile che la cultura liberale ha messo al centro delle nostre democrazie.

La guerra ibrida

Vale anche per i rischi legati alla nuova guerra ibrida. Che fare con la minaccia cognitiva? Trattarla da minaccia reale o far finta che non indebolisca, a favore delle autocrazie, il patto di fiducia su cui si fonda a nostra democrazia liberale? Siamo immersi in una guerra, non per volontà nostra, che è invisibile alle categorie del Novecento abituate a fermarsi ai cinque domini classici: terra, mare, cielo, spazio e cyber.

Ora c’è il campo di scontro della mente, nel quale false narrazioni dei nostri nemici impongono un venticello anti-occidentale per creare confusione nel mondo libero sfruttando proprio la libertà che noi garantiamo. La centralità di questa sfida ha spinto la Fondazione Luigi Einaudi a fondare l’Osservatorio “Libertà cognitiva e guerra ibrida”.

Le nostre società aperte, quindi libere di scricchiolare come ci ricorda Paolo Messa, vivono di miglioramenti dai nostri errori e, con la legittimazione popolare, si correggono garantendo il progresso umano; ma questo progresso dell’individuo è un pericolo per gli intolleranti di tutto il mondo: teocrazie, autocrazie, dittature e finte democrazie dove gli avversari del capo non esistono sulla scheda o volano dalle finestre. Siamo fragili?

Lo “scudo democratico“

Altra narrazione patetica quanto errata: siamo così forti che ci attaccano di continuo con mille trucchi di cui, il più formidabile, è proprio la predica del “nessuno ci stia attaccando”. Bene la proposta di legge sullo “Scudo democratico” che il Senato sta esaminando, ma non ci possiamo fermare lì.

Occorre armare gli individui di una forza cognitiva critica adeguata: sia chiaro non indottrinarli come fanno le autocrazie, ma consentirgli di cogliere falsità e verità nell’overbooking informativo dove la mente umana fa sempre più difficoltà a muoversi salendo sulle scialuppe di salvataggio dei bias e delle fake news.

Serve accanto, però, anche una “spada cognitiva” che consenta all’individuo di muoversi con la forza che serve nel libero mercato delle idee.

Ma soprattutto, davanti a tante domande, occorre parlarne confrontarsi. Per queste ragioni l’evento del 12 dicembre I liberali. L’estremo centro – promosso dalla fondazione Luigi Einaudi – sarà una straordinaria occasione per discutere anche di tutto questo: algo-libertà o algo-paura? Resa alle minacce o orgogliosa resistenza e azione delle democrazie liberali?

La risposta, come sempre, è la libertà: al centro l’individuo consapevole e responsabile che è in grado di discernere cosa è meglio per lui e per la comunità di cui fa parte.

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