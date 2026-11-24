Politica

Tajani inorridisce: “Extraprofitti? Roba da Urss”

Il vicepremier conferma la sua posizione: "Non si possono tassare due volte le imprese"

di Paolo Diacono - 24 Novembre 2026

Antonio Tajani inorridisce di fronte agli “attacchi al mondo energetico e della finanza”, il tema è sempre quello degli extraprofitti. E il leader di Forza Italia, agli Stati generali dell’Energia, ha tuonato contro la cultura da “Unione Sovietica” espressa da chi chiede di tassarli con “insulti e aggressività”. La posizione del vicepremier è coerente. No agli extraprofitti perché “non esistono”. E, adesso, dice no a chi chiede con forza, ed esagerando con parole e attacchi, di raddoppiare le tasse per le aziende.

Tajani e gli extraprofitti: “Roba da Urss”

Tajani ha parlato chiaro sugli extraprofitti. “Quando sento attacchi al mondo energetico e della finanza inorridisco. È giusto che si sia un contributo, non sono contrario, ma è importante il modo in cui si chiede”. La forma, per il capo di Forza Italia, è evidentemente sostanza. E pertanto ha stigmatizzato quando “lo si chiede con l’insulto, con l’aggressività e si dicono sciocchezze parlando di tassare gli extraprofitti”. Che, per Tajani non esistono.

Sì ai sacrifici, no alle imposizioni

Tajani ha aggiunto: “Non si può tassare due volte il profitto di un’azienda, farlo è una roba da Unione sovietica e siccome la mia è una cultura liberale, la cultura sovietica non mi appartiene e contrasto tutte le iniziativa che possano avere parvenza da pianificazione quinquennale da Unione sovietica”. Quindi, dopo aver spiegato di aver letto il Capitale di Karl Marx “ma non lo applico”, ha ribadito. “Dobbiamo chiedere a volte dei sacrifici, il mondo energetico lo ha fatto e grazie per aver dato questo contributo”.

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