Cronaca

Bosco della droga tra Manziana e Cerveteri, blitz all’alba dei Carabinieri: arrestato pusher armato di machete

Operazione ad alto impatto nelle aree boschive tra Manziana, Bracciano e Cerveteri. Smantellata una piazza di spaccio di cocaina

di Enzo Ricci - 24 Novembre 2026

Blitz dei Carabinieri del Gruppo di Ostia nei boschi tra Manziana, Bracciano e Cerveteri, dove è stata smantellata una piazza di spaccio di cocaina attiva giorno e notte. Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato in flagranza con le accuse di detenzione ai fini di spaccio, porto abusivo di armi e detenzione abusiva di munizioni. L’operazione, coordinata dalla Procura di Civitavecchia, è scattata dopo le segnalazioni dei residenti. Durante la notte l’area è stata monitorata con droni dotati di visori termici, mentre all’alba i militari sono entrati in azione con il supporto di unità specializzate, cinofile ed elicottero. Alla vista dei Carabinieri, il 30enne ha tentato di fuggire tra la vegetazione impugnando un machete con lama di circa 60 centimetri, ma è stato rapidamente raggiunto e immobilizzato.

Scoperte postazioni per lo spaccio nel bosco

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di 80 dosi di cocaina, sei bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Recuperato anche un arsenale composto da tre coltelli, una falce, una roncola, il machete utilizzato dall’uomo, un passamontagna e 26 munizioni di diverso calibro. Nel bosco i militari hanno inoltre scoperto postazioni e bivacchi utilizzati dagli spacciatori per presidiare l’area e proseguire l’attività anche in caso di maltempo. Sequestrati sei cellulari, un tablet e altro materiale. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine delle operazioni l’area è stata bonificata e sgomberata dai bivacchi abusivi.

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