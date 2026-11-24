Dossier Ai

Il bizzarro ritorno di Huang, l’uomo da un trilione di dollari

Clamoroso rientro in Nvidia che testimonia la debolezza sua e di Trump. E gli investitori cercano altri mercati

di Cristiana Flaminio - 24 Novembre 2026

L’uomo da un trilione di dollari, torna Jensen Huang, reintegrato al posto di Ceo in Nvidia. Tutto gli è perdonato. Qualunque altro si sarebbe trovato con la carriera spezzata, esposto al pubblico ludibrio. Lui s’è fatto i suoi quindici giorni (scarsi) di vergogna e poi è tornato al suo posto. Wall Street ha festeggiato: in un lampo, i titoli dell’azienda sono schizzati arrivando a recuperare fino al 33% del loro valore. Gli analisti dicono che non appena s’è diffusa la notizia del reintegro del fedifrago (rispetto agli Usa, non solo alla di lui consorte) Huang, i mercati hanno restituito un trilione di dollari a Nvidia.

L’uomo da un trilione di dollari

Musk dice che l’errore “è stato corretto”, Trump festeggia “una decisione assolutamente fantastica”. Tutto è bene, parrebbe, ciò che finisce bene. Guai, però, a crederlo. Perché la storia di Huang testimonia almeno due debolezze. La prima è strutturale, propria a Nvidia. Possibile che un colosso del genere non abbia una linea di successione acclarata e affidabile? Huang è stato travolto dallo scandalo della più banale honeytrap alla pechinese, ma se gli fosse accaduto qualcosa di peggio e irreparabile cosa sarebbe accaduto? Che affidabilità può avere un’azienda che, per quanto gigantesca, rimane legata alla visione di un uomo solo al comando manco fosse una microimpresa di Vigevano? La seconda è politica.

Debolezze e alchimie

Le accuse a Huang non erano nuovissime, sono tornate d’attualità con i dem in grande spolvero dopo le Midterm. Il New York Times, non a caso, è il suo grande accusatore. Credere che abbia vinto Trump nel difendere il suo “amico” sarebbe un errore. Questo è solo un antipasto. Vivremo un paio d’anni, gli ultimi che restano di mandato all’anatra zoppa, sull’ottovolante. Sarà, per i mercati, una croce. E una delizia. Perché chi ha comprato Nvidia venerdì, oggi è più ricco (o quasi) di Amodei.

Che fine hanno fatto le crypto?

A proposito di Anthropic, pare che l’Ipo abbia contribuito a svuotare di capitali le sempre più povere crypto. Il bitcoin vale la metà di ciò che quotava al massimo della forma. Dagli oltre 100mila dollari, a poco più di 50mila. Dal maxi furto a Binance, mai tanti deflussi. Finora siamo a poco meno di 1,8 miliardi di dollari. Se non è un record, poco ci manca. Anche qui, a quanto pare, è solo l’antipasto. La verità è chiara. Dopo l’Ipo di Anthropic e il gran ritorno dell’uomo da un trilione di dollari, chi s’aspetta che i mercati abbiano fatto pace con l’Ai si sbaglia di grosso. La bolla fa paura. E chi può, in punta di piedi, scappa. Crescono gli investimenti sugli asset “immuni” dagli scossoni. Chi può va sui titoli di Stato che pure traballano un po’ troppo. Chi la sa lunga, preferisce gli Halo: heavy asset, low obsolescence. Si torna al passato per scavallare il futuro: dal petrolio alle ferrovie, si investe in beni durevoli e affidabili. A prova di honeytrap.

LEGGI TUTTE LE NEWS SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE